Le Cool FM s’incline et devra rebondir dans la série

Le Cool FM de Saint-Georges a subi un revers de 4-3 face à l’Assurancia de Thetford Mines, dans un match disputé où les Beaucerons ont réussi à combler un déficit de deux buts avant de voir Thetford reprendre les devants. Cette défaite place Saint-Georges en situation de réaction dans cette série serrée.

Les joueurs de Thetford Mines ont rapidement imposé leur rythme en première période. Alexandre Goulet a ouvert la marque à 5:52, avant que Cédric Montminy ne double l’avance quelques minutes plus tard.

William Leblanc a toutefois relancé le Cool FM à 12:55, profitant d’un jeu initié par Dylan Labbé et Simon Demers. Thetford a répliqué en fin de période grâce à Nicolas Larivière, redonnant une priorité de deux buts aux siens avant l’entracte.

Une remontée beauceronne rapidement freinée

Les Beaucerons sont revenus avec énergie en deuxième période. Jason Lavallée a réduit l’écart dès 1:31, avant que Charles Tremblay ne crée l’égalité à mi-période, complétant une remontée bien amorcée.

L’Assurancia a toutefois repris les devants moins de deux minutes plus tard. Cédric Montminy a inscrit son deuxième but du match à 11:55, redonnant l’avance aux locaux dans un moment clé de la rencontre.

William Leblanc et Jason Lavallée ont été au cœur de l’attaque du Cool FM, chacun contribuant à la remontée des Beaucerons. Charles Tremblay a également marqué un but important pour ramener les deux équipes à égalité, mais l’équipe n’a pu compléter le travail en fin de rencontre.

Le Cool FM devra maintenant réagir rapidement. Les Beaucerons seront de retour sur la glace de Thetford ce samedi 21 mars à 19 h pour le quatrième match de la série. Un duel important pour tenter de créer l’égalité et relancer cette confrontation régionale particulièrement intense.