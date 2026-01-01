Les Valkyries Junior A réalisent une saison sans précédent dans l'histoire de l'équipe

L’équipe Valkyries Junior A de Sainte-Marie a signé cette année une saison qui fera date dans l’histoire de la ringuette en Beauce. Selon les informations vérifiées, jamais une formation Junior A de cette équipe n’avait atteint un tel cumul de résultats.

Au terme d’une saison régulière incroyable, les joueuses ont d’abord décroché la première place de la ligue, avant de poursuivre sur leur lancée lors des séries éliminatoires. Elles ont ensuite été couronnées championnes provinciales de Ringuette Québec, un titre qui leur a permis de représenter officiellement la province aux Championnats de l’Est.

Cette participation s’est conclue de manière éclatante: les Valkyries ont remporté les Championnat de l’Est de Ringuette Canada, complétant ainsi une séquence parfaite rarement observée dans cette catégorie. Au total, l’équipe a mis la main sur six médailles d’or, incluant quatre tournois, les provinciaux et les Championnats de l’Est.

Pour l’organisation, cette succession de performances constitue une première historique: jamais une équipe Junior A de Sainte‑Marie‑de‑Beauce n’avait réussi à terminer première en saison régulière, remporter les provinciaux, représenter le Québec et s’imposer aux Championnats de l’Est au cours d’une même année.

Au‑delà des résultats, cette saison témoigne d’une progression remarquable au sein du groupe. Les joueuses ont démontré une maturité croissante, une constance exemplaire et une résilience qui s’est révélée déterminante dans les moments clés. La cohésion de l’équipe et l’engagement quotidien des athlètes ont été au cœur de chacune des réussites.

L’organisation souligne également l’apport essentiel de l’ensemble du personnel entourant l’équipe: le travail rigoureux du personnel d’entraîneurs; l’accompagnement constant du gérant; le soutien indéfectible des parents; ainsi que l’appui continu de l’Association tout au long de la saison.

Pour la communauté ringuette de la région, cette saison représente un jalon important et une source de fierté collective. Elle confirme la place grandissante de la Beauce dans le développement de la ringuette au Québec.

Collaboration spéciale: Tony Fecteau