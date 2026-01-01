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Série éliminatoire 4 de 7 LHJAAAQ

Les Condors prennent une avance de 3-0 dans la série face à Joliette

durée 15h00
21 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont poursuivi leur excellent parcours éliminatoire en signant une victoire de 6-4 face aux Prédateurs de Joliette.

Dans un match offensif et rempli de rebondissements, les Beaucerons ont su faire la différence en troisième période pour s’approcher d’une qualification.

Les Prédateurs ont ouvert la marque en première période en avantage numérique, mais les Condors ont rapidement répondu au retour de l’entracte. Maxime Poirier a créé l’égalité dès la première minute du deuxième engagement.

Joliette a toutefois repris les devants, encore une fois avec l’avantage d’un homme, avant que Charles-Albert Pouliot ne ramène les deux équipes à égalité. Justin Bouchard a ensuite permis aux Condors de prendre l’avance pour la première fois dans le match, mais Félix Ouellet a nivelé la marque avant la fin de la période, portant le pointage à 3-3.

Une troisième période explosive

Les Condors ont frappé rapidement en troisième période. Après seulement 12 secondes, Justin Bouchard a redonné les devants aux siens. Les Prédateurs ont toutefois répliqué moins d’une minute plus tard, créant à nouveau l’égalité.

C’est finalement en avantage numérique que les Beaucerons ont repris le contrôle du match. Justin Breton a inscrit le but gagnant à 3:25, avant que Maxime Poirier ne confirme la victoire avec un filet dans une cage déserte en fin de rencontre.

Justin Bouchard a connu une soirée remarquable avec deux buts, dont celui qui a redonné l’avance aux Condors en début de troisième période, ce qui lui a valu la première étoile du match. Maxime Poirier a également contribué avec deux buts, dont celui qui a scellé l’issue de la rencontre. Charles-Albert Pouliot s’est aussi illustré offensivement et a été nommé troisième étoile.

Avec ce gain, les Condors prennent les devants 3-0 dans la série et se retrouvent à une seule victoire d’accéder au prochain tour. Ils tenteront de conclure la série ce dimanche 22 mars à 16 h, alors qu’ils seront de nouveau à Joliette pour le quatrième match.

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