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Contre Thetford Mines

Le Cool FM crée l’égalité dans la série avec une victoire convaincante

durée 09h00
22 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges a signé une victoire de 4-2 face à l’Assurancia de Thetford Mines lors du match numéro 4, permettant ainsi de créer l’égalité 2-2 dans cette série relevée.

Le Cool FM a ouvert la marque en première période grâce à Charles Tremblay, qui a profité d’un avantage numérique pour donner les devants aux siens à 9:40.

Les Beaucerons ont poursuivi sur leur lancée en deuxième période. Maxime Lacroix a doublé l’avance tôt dans l’engagement, avant que Thetford ne réduise l’écart à mi-période par l’entremise d’Alex Simoneau.

L’Assurancia a créé l’égalité rapidement en troisième période, mettant de la pression sur le Cool FM. Nicolas Larivière a nivelé la marque après moins de deux minutes de jeu.

Les Beaucerons ont toutefois répondu au bon moment. Charles Tremblay a inscrit son deuxième but du match à 11:29, redonnant l’avance à Saint-Georges. En fin de rencontre, avec le filet désert, Xavier Filion a scellé l’issue du match, confirmant la victoire de 4-2.

Charles Tremblay a été le joueur clé de la rencontre avec deux buts, dont le filet gagnant en troisième période. Il a également contribué à la séquence offensive en fin de match, jouant un rôle central dans ce gain important du Cool FM.

Avec cette victoire, la série est maintenant égale 2-2 entre les deux formations.

Le Cool FM sera de retour à domicile pour le match numéro 5, ce jeudi 26 mars à Saint-Georges, dès 20h, dans ce qui s’annonce comme un affrontement déterminant dans cette série serrée.

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