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À Trois-Rivières

Les Jabs Cheerleading brillent au championnat provincial

durée 12h00
22 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Les équipes de Jabs Cheerleading de Saint-Joseph-de-Beauce, ont obtenu plusieurs résultats lors du championnat provincial tenu les 14 et 15 mars au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières.

Parmi les performances à souligner, l’équipe SHOCK U16 niveau 3ST a décroché la première position, tandis que l’équipe Ultimate Knockout Open AG niveau 6ST a terminé au deuxième rang. L’équipe Fireshield U12 niveau 2 s’est quant à elle classée troisième, en plus de recevoir une mention spéciale pour l’esprit sportif.

D’autres formations ont également pris part à la compétition. Battlefield U12 niveau 1 a obtenu la sixième place, Impact U16 niveau 2 et Tactick U16 niveau 3 ont terminé quatrièmes.

Les Jabs Cheerleading poursuivent leur saison cette fin de semaine avec une participation à la compétition Kick’s Celebration, du 20 au 22 mars au Centre d’Excellence Sports Rousseau, à Boisbriand.

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