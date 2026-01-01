La Ligue régionale de hockey aura des nouveaux champions en 2026

Le Sauro de Lac-Mégantic a vaincu le JB de Daveluyville au compte de 5-3, ce samedi soir, pour rejoindre le Dynamik Service agricole de Coaticook en finale. Cette dernière se tiendra le vendredi 27 mars à 20h30.

Édouard Dostie (7e et 8e) a réussi un doublé dans la victoire des Méganticois, incluant un but dans un filet désert avec 32 secondes à faire à la rencontre.

Cédrick Therrien, Louis-Joseph Guernon (7e) et Antoine Savard (4e) sont les autres marqueurs pour le Sauro qui a toujours eu des avances de deux buts dans la rencontre.

Zachary Barabé (1er et 2e) ainsi que Frédéryck Janvier (5e) ont répliqué pour le JB qui réduisait toujours l’écart à un seul but sans être capable de créer l’égalité.

Les Méganticois ont dirigé 30 tirs vers les gardiens Alex Larrivée et Justin Boucher tandis que Justin Fréchette recevait 35 lancers.

La LRH tient à féliciter le JB de Daveluyville pour sa saison 2025-2026 et surtout pour avoir remporté le championnat des séries au cours des trois dernières saisons.