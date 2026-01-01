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Rencontre avec Michael Gilbert

Le Dekhockey va bon train à Saint-Georges

durée 14h00
18 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

De plus en plus de passionnés se réunissent au Dekhockey Saint-Georges et les nouveaux projets fusent pour l’organisation. 

Notons tout d’abord que la saison d’hiver se termine aujourd’hui, afin de laisser place à la saison estivale qui commencera dans deux semaines. Au cours des derniers mois, chaque équipe a pu jouer une vingtaine de matchs jusqu’à se rendre aux séries qui se terminent ce samedi 18 avril. Dans chaque catégorie, l’équipe qui remporte son championnat se verra couronnée. 

Dans deux semaines, c’est la saison estivale qui sera lancée avec un nombre record d’inscriptions, soit 352 équipes: 224 dans les catégories adultes et 128 chez les juniors. « Ça va être notre plus grosse saison avec le plus de monde. Ça va être plein tous les jours c’est sûr », a indiqué Michael Gilbert, propriétaire de Dekhockey Saint-Georges, avec enthousiasme. Chaque équipe pourra jouer 14 matchs.

Nouveau circuit provincial

De plus, le Dekhockey Saint-Georges entre dans un nouveau circuit provincial pour les juniors sous le nom des Jarrets noirs. En effet, le Circuit relève compte cinq catégories: M9, M11, M13, M15 et M18. « On prend tous nos meilleurs joueurs puis on fait une équipe de chaque catégorie et on va jouer dans d'autres centres à travers la province. » Les camps de sélection pour ces jeunes sportifs commencent la semaine prochaine.

Du Dek au camp de jour et à l'école

Enfin, un camp de jour axé sur le Dekhockey débutera cet été ainsi qu’un programme scolaire à la rentrée prochaine avec la Polyvalente de Saint-Georges.

« On a beaucoup travaillé avec la Polyvalente de Saint-Georges pour lancer un programme scolaire avec le dek à l'automne. Donc il va y avoir des élèves qui vont venir durant le jour ici en autobus pour pratiquer avec des coachs », s’est réjoui Michael. « On est très content d’avoir réussi à développer ça parce qu'il y a tellement de jeunes qui jouent au dek dans la région, c'était nécessaire d’avoir ça à l’école à un moment donné. » 

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