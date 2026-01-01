C'est le 20e Festival sportif de Sainte-Marie du 11 au 14 juin

Le 20e Festival sportif de Sainte-Marie battra son plein du 11 au 14 juin, sur les sites de la polyvalente Benoît-Vachon et du Centre Caztel.

Quelque 7 500 athlètes de Chaudière-Appalaches et des citoyens de toute la région sont attendus pour cet événement.

Le festival présente trois volets bien distincts d'activités.

Volet sportif

Les compétitions se mettent en branle à compter de 13 h, le jeudi 11 juin, avec des équipes des écoles secondaires de la région.

Le lendemain, ce sera au tour des écoles primaires de faire de même, à compter de 9 h. Puis dès 18 h, le site principal verra des matchs de balle donnée, de volleyball de plage, de dek hockey adulte, de soccer et de tennis.

Le samedi 13 juin, les divers plateaux sportifs s'activeront dès 8 h: balle donnée, basketball, volleyball de plage, dek hockey adulte et junior, pickleball, soccer et tennis.

Cette même journée, les départs de la course à pied s'effectueront entre 9 h 30 et 11 h 05 sur les distances de 2 km, 5.88 km, 10 km et 21.1 km.

Les compétitions au programme, dès 8 h le dimanche 14 juin, seront la balle donnée, le volleyball de plage, le dek hockey adulte, le soccer, le tennis et le disc golf. En après-midi, les grandes finales de tous ces sports (sauf le disk golf) débuteront à 13 h.

Enfin, deux événements-phare seront présentés pour la dernière journée.

D'abord, la randonnée de vélo sera à l'honneur avec des départs entre 9 h et 9 h 45, dans l'ordre, pour le Groupe 4 (95,3 km), le Groupe 3 (74,6 km), le Groupe 2 (71,7 km), le Groupe 1 (67,1 km), et la randonnée populaire (27 ou 42 km).

Puis la course cross-country, organisée par le Club Kiwanis Sainte-Marie, se déroulera entre 10 h et 13 h. Le départ et l'arrivée se font à partir du Chapiteau Elecal.

Volet zone famille

Les tout-petits sont attendus dans la zone famille, dès 17 h le jeudi et le vendreoù, où ils trouvent des jeux gonflables, un carré de sable géant, des jeux libres, la présence d'une mascotte et la distribution de délicieuse de barbe à papa.

La même zone sera encore plus animée le samedi 13 juin, entre 8 h 30 et 20 h, avec un parcours mobile de la Jungle de Jack, les talents de Maquillage Québec, l'animation du Crick Crack Fun et un atelier de cirque.

Le site sera en opération le dimanche 14 juin, entre 9 h et 16 h. Au nombre des activités, de la sculpture de ballon par Sica Artiste.

Volet spectacles

Toutes les prestations et activités musicales se passeront au Vhapiteau Elecal.

Jeudi 11 juin

17 h à 19 h

Présence de Western Collection et animation sur place pour le 5 à 7.

20 h à 22 h

Chanteur country Rick Duff.

Vendredi 12 juin

17 h à 19 h

Un 5 à 7 sportif de type tailgate.

18 h 30 à 20 h

Alexis Bouchard-Leblond duo.

20 h 30 à 22 h 30

Trio acoustique de pop/rock The Flip Trio.

22 h 30 à 2 h

Soirée festive en blanc glow & electric avec Tom Duno et DJ NoShirtPat.

Samedi 13 juin

13 h 30 à 15 h

En vedette: Beach party Dj Emile.

16 h à 17 h 30

Un 5 à 7 avec le chansonnier Félix Poulin Roy.

18 h à 20 h

Duo country de Philippe Tremblay.

20 h 30 à 22 h

Groupe Bestov

22 h 30 à minuit

Ensemble Rhapsody Orchestra

Minuit à 1 h 30

DJ Simon Boucher

Dimanche 14 juin

12 h 30 à 14 h

Chansonnier Félix Poulin Roy.

La programmation complète du Festival sportif de Sainte-Marie est disponible sur le site web que l'on peut atteindre en cliquant ici.