Un programme double NASCAR Canada à Vallée-Jonction ce samedi

La Série NASCAR Canada sera de passage à l’Autodrome Chaudière, à Vallée-Jonction, ce samedi 6 juin pour présenter le premier programme double de sa saison 2026.

Vingt voitures sont inscrites pour cette journée de compétition, qui marquera à la fois la première épreuve sur ovale de l’année et le premier programme double du calendrier. Deux courses de 125 tours seront disputées sur l’ovale d’un quart de mille de l’Autodrome Chaudière.

L’an dernier, William Larue avait remporté à Vallée-Jonction la première victoire de sa carrière en NASCAR Canada. Donald Theetge avait pour sa part dominé une bonne partie de l’épreuve avant de terminer deuxième, devant Kevin Lacroix.

Plusieurs pilotes feront leur première apparition de la saison 2026 ce week-end, dont Alex Labbé, Donald Theetge, Simon Dion-Viens, Martin Goulet Jr., Mike Goudie et Rob Naismith.

Le pilote recrue Connor Bell fera également ses débuts sur circuit ovale en NASCAR Canada. Alex Tagliani, qui avait pris le volant de la voiture no 80 de Theetge Motorsports au Canadian Tire Motorsport Park, sera cette fois au volant de la voiture no 3 de l’équipe Ed Hakonson Racing pour les épreuves sur ovale.

Les activités en piste débuteront en fin de matinée avec deux séances d’essais, prévues de 11 h 20 à 11 h 45, puis de 12 h 55 à 13 h 20. Les qualifications auront lieu à 16 h, suivies d’une séance d’autographes entre 16 h 30 et 17 h 15.

Le départ de la première course sera donné à 18 h 10. La deuxième épreuve suivra à 20 h 10.