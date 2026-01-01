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Les 2 et 3 mai

Deux invités spéciaux au 24DH Saint-Georges Ford

durée 16h15
27 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La 11e édition du 24DH Saint-Georges Ford se tiendra les 2 et 3 mai au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

Deux anciens joueurs de l’équipe des Nordiques seront les invités d’honneur de l’événement, Marc Fortier ainsi que Alain Côté. « Ils devraient arriver le matin pour voir les joueurs et ils vont rester plus tard pour la signature d’autographes. Ils vont rester également pour la présentation des joueurs et la mise au jeu officiel », a expliqué Miguel Morissette, l’un des organisateurs. 

Le 24DH Saint-Georges Ford est la plus longue partie de hockey en Beauce. Au total, ce sont soixante joueurs, répartis en deux équipes, qui se relaieront sur la glace pendant 24 heures dès 10 h. 

Il y aura plusieurs animations au fil de l’événement. Les fonds amassés seront remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, qui contribue concrètement à l'amélioration des soins de santé dans la région, notamment par l'acquisition d'équipements médicaux essentiels. 

Sans objectif précis, l’organisation espère amasser au moins 70 000$, sachant que l'an dernier, 66 000 $ avaient été collectés.

Les organisateurs du 24DH Saint-Georges Ford, que sont Maryse Rodrigue, François Dupuis, Vincent Doyon, Carl Breton, François Bégin, Louis Larochelle, Miguel Morissette et Jean-Simon Cloutier-Fecteau, invitent toute la population à assister à ces 24 heures de hockey. Ils remercient également tous les bénévoles pour leur implication généreuse.
 
Depuis ses débuts, le 24DH Saint-Georges Ford a remis plus de 600 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin afin de soutenir les soins pédiatriques dans la région.

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