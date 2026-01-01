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Une 13e édition sans pépin

Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges: encore une totale réussite

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27 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le plus gros tournoi de hockey féminin au Québec aura été encore une fois une totale réussite, alors que le THF Saint-Georges a couronné ses championnes, hier, à l'issue de trois jours de compétition.

«On a eu aucun problème, tout s'est bien déroulé, même pas de blessures!», s'est exclamé la présidente du comité organisateur, Diane Bélanger.

Aucun désistement non plus des 41 équipes inscrites provenant de 30 villes du Québec, dont aussi loin que Paspébiac en Gaspésie, alors que plus de 500 hockeyeuses se sont affrontées sur les glaces du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges et du Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

La journée de samedi s'est avérée la plus abondante en termes d'assistance. La présidente a aussi été ravie de voir que les gradins étaient remplis, samedi soir, pour le match mettant en vedette la nouvelle équipe féminine des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges, qui évoluera dès la prochaine saison dans la toute nouvelle ligue RSEQ en M15 D1 relève. Pour donner goût au public de revenir, les Beauceronnes ont battu l'équipe visiteuse des Athlétiques de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette par la marque de 4 à 1.

Diane Bélanger a signalé que, cette année, deux nouvelles membres se sont ajoutées au comité organisateur, qui était formé de Jessica Rodrigue, Sandrine Cloutier, Lily Poulin, Noémie Morin, Véronique Bernier, Anne-Marie-Provencher et Julie Poulin. 

Enfin, voici les équipes championnes du tournoi:

Classe A
Top Gun de Québec

Classe B
Green Machine de Mascouche

Classe C
Catherine de Bonsecours

Classe D
Adrénaline de Montréal

Classe D - Consolation
Le Ptit train du Nord de Saint-Émile

Classe E
Les Pépines à Gasse de Saint-Raymond-de-Portneuf

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