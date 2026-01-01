L'Autodrome Chaudière lance sa saison 2026 avec l’Enduro 250

La saison 2026 de l’Autodrome Chaudière a été lancée ce samedi 25 avril avec la présentation de l’Enduro 250.

La course d’endurance a réuni 79 pilotes sur la piste de Vallée-Jonction, devant des spectateurs venus assister à ce premier rendez-vous de l’année.

Pour déterminer l’ordre de départ, les participants ont été soumis à un tirage au sort. Martin Desgroseillers, de Salaberry-de-Valleyfield, a obtenu la pole position, accompagné en première ligne de Marcel Rosa et de Shanya Fecteau, de Beauceville.

La course de 250 tours a rapidement offert plusieurs changements en tête, avant que Kevin Poulin ne prenne les devants. Quelques tours plus tard, Jérémy Poulin s’est hissé en première position malgré un départ en fond de peloton, illustrant le caractère imprévisible de cette épreuve d’endurance.

À mi-parcours, une quarantaine de voitures étaient toujours en piste, alors que le rythme s’intensifiait. C’est finalement Alex Bisson, de Mirabel, qui a pris la tête au 206e tour, profitant d’un incident impliquant le meneur, pour ensuite filer vers la victoire.

Claude Goupil a terminé au deuxième rang, tandis que Frédérick Maillé, de Sainte-Sophie, a complété le podium. Olivier Racine et Steve Vachon ont respectivement pris les quatrième et cinquième positions.

Cet événement marque le début officiel de la saison pour l’Autodrome Chaudière. Les activités se poursuivront au cours des prochaines semaines, avec des journées de pratique prévues les 9 et 10 mai, suivies de l’ouverture des championnats NASCAR locaux ainsi que de la première course du championnat ACT LMS Québec la fin de semaine suivante.