Les Chevaliers de Lévis remportent la Coupe Telus

Les Chevaliers de Lévis ont remporté la médaille d’or à la Coupe TELUS grâce à un gain de 8 à 1 contre les Macs d’Halifax (Atlantique) au Peterborough Memorial Centre dimanche.

Ce premier triomphe au championnat canadien pour Lévis constitue une première en 29 ans d'existence de la franchise lévisienne. Il y a un an, la troupe de Pier-Luc Giguère avait obtenu une médaille d’argent à la Coupe TELUS. En 2005, les Commandeurs de Lévis avaient mis la main sur la médaille de bronze.

« L’équipe des Chevaliers a poursuivi sur sa lancée des dernières séries éliminatoires », a affirmé Yanick Gagné, directeur général de la Ligue de hockey M18AAA du Québec. « Toute l’organisation a connu une saison remarquable et nous levons notre chapeau à Pier-Luc Giguère et son équipe qui était la plus jeune lors de cette Coupe TELUS. Toutes les équipes ont connu un excellent tournoi, le niveau de hockey y était très relevé. »

Résumé du match

Les vétérans de Lévis se lèvent en première période alors que Malyk Côté s’inscrit à la marque avec seulement 5 minutes de jouées.

Le tempo est installé par Lévis, ce qui donne du fil à retordre aux Macs d’Halifax. Ces derniers et les Chevaliers ne peuvent profiter d'un avantage numérique. C’est en tout fin de période que Logan Bêty accepte la passe de Jonathan St-Hilaire pour décocher un boulet dans la partie supérieure et ainsi battre Bell. Après 20 minutes de jeu, 2-0 pour les Chevaliers.

Lévis double rapidement son avance en période médiane. Tout d’abord, c’est le beauceron Anthony Breton qui bat Bell et, quelques instants plus tard, c’est le numéro 81, Simon Chartier, qui place la rondelle derrière le gardien d’Halifax. Les Macs ne voudront pas se faire blanchir dans cette finale nationale et c’est ce que fait Carter Odell qui réduit l’écart à 4-1. Les protégés de Pier-Luc Giguère profitent d’un 5 contre 3 peu après la mi-période et c’est Benjamin Corso qui décoche un plomb pour battre Bell. L’attaque à cinq ne déroge pas et c’est de nouveau Malyk Côté qui marque. 6-1 après 40 minutes de jeu.

Halifax fait preuve d’indiscipline en début de 3ᵉ période et les Chevaliers font payer le prix du bout du bâton de Jonathan St-Hilaire avec l’aide de Logan Bêty ainsi que de Jacob Boucher. Christopher St-Hilaire en ajoute un 8ᵉ.

Lévis remporte la Coupe Telus par la marque de 8-1.

Honneur pour un Chevalier

Hockey Canada a remis ses honneurs individuels lors de ce tournoi. Jacob Boucher a été élu le défenseur par excellence avec deux buts et 14 points en sept parties.