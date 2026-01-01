La Course colorée de retour pour une 9e édition à Saint-Georges

Les écoles École primaire les Sittelles et École Dionne organiseront, le samedi 23 mai prochain, la 9e édition de la Course colorée au parc des Sept-Chutes, à Saint-Georges.

L’activité, qui débutera dès 9 h, est portée cette année par des élèves du primaire accompagnés de membres du personnel scolaire.

Le projet implique plus particulièrement une classe de 1re année et une classe de 2e année, avec l’appui d’orthopédagogues et d’enseignantes. Au-delà de l’événement sportif, les écoles mettent de l’avant un projet éducatif permettant aux élèves de participer à l’organisation complète de l’activité.

Les jeunes prennent notamment part à la promotion de l’événement, à la préparation des affiches, à la rédaction de lettres d’invitation ainsi qu’à certaines tâches liées aux mathématiques et à la planification. Les organisateurs expliquent que cette approche permet de rendre les apprentissages plus concrets et appliqués.

« C’est une fierté pour les élèves de travailler ensemble sur la Course colorée. Ils vivent un projet concret qui leur montre que leurs efforts ont un réel impact et qu’ils peuvent apprendre autrement, par l’action, la collaboration et le plaisir », a souligné Catherine St-Hilaire, orthopédagogue et instigatrice du projet depuis sa création.

L’événement est ouvert au public. Les personnes intéressées peuvent se procurer un billet au coût de 15 $ auprès des deux écoles avant le 1er mai. Après cette date, les inscriptions devront se faire par l’entremise de la page Facebook de l’événement.

Au fil des années, la Course colorée est devenue une activité rassembleuse pour plusieurs familles de Saint-Georges, tout en permettant aux élèves de développer différentes compétences dans un contexte concret et collaboratif.