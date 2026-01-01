Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Au parc des Sept-Chutes

La Course colorée de retour pour une 9e édition à Saint-Georges

durée 10h00
28 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Les écoles École primaire les Sittelles et École Dionne organiseront, le samedi 23 mai prochain, la 9e édition de la Course colorée au parc des Sept-Chutes, à Saint-Georges.

L’activité, qui débutera dès 9 h, est portée cette année par des élèves du primaire accompagnés de membres du personnel scolaire.

Le projet implique plus particulièrement une classe de 1re année et une classe de 2e année, avec l’appui d’orthopédagogues et d’enseignantes. Au-delà de l’événement sportif, les écoles mettent de l’avant un projet éducatif permettant aux élèves de participer à l’organisation complète de l’activité.

Les jeunes prennent notamment part à la promotion de l’événement, à la préparation des affiches, à la rédaction de lettres d’invitation ainsi qu’à certaines tâches liées aux mathématiques et à la planification. Les organisateurs expliquent que cette approche permet de rendre les apprentissages plus concrets et appliqués.

« C’est une fierté pour les élèves de travailler ensemble sur la Course colorée. Ils vivent un projet concret qui leur montre que leurs efforts ont un réel impact et qu’ils peuvent apprendre autrement, par l’action, la collaboration et le plaisir », a souligné Catherine St-Hilaire, orthopédagogue et instigatrice du projet depuis sa création.

L’événement est ouvert au public. Les personnes intéressées peuvent se procurer un billet au coût de 15 $ auprès des deux écoles avant le 1er mai. Après cette date, les inscriptions devront se faire par l’entremise de la page Facebook de l’événement.

Au fil des années, la Course colorée est devenue une activité rassembleuse pour plusieurs familles de Saint-Georges, tout en permettant aux élèves de développer différentes compétences dans un contexte concret et collaboratif.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux invités spéciaux au 24DH Saint-Georges Ford

Publié hier à 16h15

Deux invités spéciaux au 24DH Saint-Georges Ford

La 11e édition du 24DH Saint-Georges Ford se tiendra les 2 et 3 mai au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper. Deux anciens joueurs de l’équipe des Nordiques seront les invités d’honneur de l’événement, Marc Fortier ainsi que Alain Côté. « Ils devraient arriver le matin pour voir les joueurs et ils vont rester plus tard pour la signature ...

LIRE LA SUITE
Les Chevaliers de Lévis remportent la Coupe Telus

Publié hier à 10h00

Les Chevaliers de Lévis remportent la Coupe Telus

Les Chevaliers de Lévis ont remporté la médaille d’or à la Coupe TELUS grâce à un gain de 8 à 1 contre les Macs d’Halifax (Atlantique) au Peterborough Memorial Centre dimanche.  Ce premier triomphe au championnat canadien pour Lévis constitue une première en 29 ans d'existence de la franchise lévisienne. Il y a un an, la troupe de Pier-Luc ...

LIRE LA SUITE
L'Autodrome Chaudière lance sa saison 2026 avec l’Enduro 250

Publié hier à 9h00

L'Autodrome Chaudière lance sa saison 2026 avec l’Enduro 250

La saison 2026 de l’Autodrome Chaudière a été lancée ce samedi 25 avril avec la présentation de l’Enduro 250. La course d’endurance a réuni 79 pilotes sur la piste de Vallée-Jonction, devant des spectateurs venus assister à ce premier rendez-vous de l’année. Pour déterminer l’ordre de départ, les participants ont été soumis à un tirage au ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge