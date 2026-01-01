Une vingtaine d’équipes réunies pour la Coupe Altrum à Saint-Georges

Le club Tennis Beauce présentait, cette fin de semaine, le tournoi de la Coupe Altrum à Saint-Georges. L’événement a réuni une vingtaine d’équipes réparties dans plusieurs catégories.

Dans la classe AA, Olivier Giraudo et Émile Laflamme ont remporté les grands honneurs. Jean-Pascal Giroux et Alexandre Cloutier ont pour leur part atteint la finale.

Du côté du tableau consolation AA, Tristan Chouinard et Bastien Dulac ont décroché la victoire, tandis que Sylvain Gilbert et Sandra Gilbert ont terminé finalistes.

En classe A, Mario Bouchard et Martin Cayouette ont remporté le tournoi devant Serge Poulin et Charles Busque.

La classe B a été remportée par Serge Lessard et Philippe Racette. Jessy Colgan et Christian Boivin ont quant à eux obtenu le titre de finalistes.

Enfin, dans la catégorie Guerre des âges, David Poulin et Francis Veilleux ont remporté les honneurs.

Les organisateurs ont remercié les participants ainsi que le Groupe Altrum pour son soutien au développement du tennis dans la région.

Le tournoi permettait une fois de plus de mettre en valeur plusieurs joueurs locaux et de rassembler la communauté du tennis beauceron autour d’une compétition régionale.