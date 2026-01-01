Joshua Roy marque et le Rocket prend les devants en séries

Le Rocket de Laval, où évolue le Beauceron Joshua Roy, a amorcé son parcours éliminatoire de belle façon ce mercredi soir en signant une victoire de 3-1 face aux Marlies de Toronto.

Grâce à ce gain obtenu à domicile, Laval prend les devants 1-0 dans cette série demi-finale de section, disputée trois de cinq. L’attaquant originaire de Saint-Georges a d’ailleurs joué un rôle important dans la victoire en inscrivant le deuxième but des siens en troisième période.

« Je pense qu’on peut dire mission réussie pour ce soir, a déclaré Joshua Roy après la rencontre. Par contre, tout est à recommencer. Il faut oublier ce match et se tourner vers vendredi. »

Porté par une ambiance électrisante et une présentation d’avant-match spectaculaire, le Rocket a rapidement imposé son rythme dès les premières minutes de jeu.

Les Lavallois ont toutefois dû résister à un double avantage numérique accordé aux Marlies en début de rencontre. Le gardien Kaapo Kähkönen a alors réalisé plusieurs arrêts importants, dont un spectaculaire du gant face à Benoît-Olivier Groulx.

Le Rocket a finalement ouvert la marque avec un peu moins de huit minutes à jouer en première période. Florian Xhekaj a profité d’une remise ratée adverse avant de battre Dennis Hildeby d’un tir précis dans l’enclave.

Joshua Roy frappe au bon moment

Après une deuxième période plus fermée, où Kähkönen a continué de frustrer les visiteurs, le Rocket a repris le contrôle en troisième période.

À 6:16, Joshua Roy a récupéré une rondelle près du filet avant de décocher un tir en pivot qui a trouvé le coin supérieur gauche du filet. Sean Farrell et Owen Beck ont obtenu les aides sur ce jeu.

Toronto a toutefois réduit l’écart avec moins de six minutes à jouer lorsque Luke Haymes a vu son lancer dévier avant de tromper Kähkönen.

Les Marlies ont ensuite tenté une poussée en fin de rencontre, mais Samuel Blais a confirmé la victoire lavalloise en marquant dans un filet désert avec moins de 90 secondes à écouler.

Kähkönen solide devant le filet

Le gardien du Rocket a connu une excellente soirée, repoussant 20 des 21 tirs dirigés vers lui.

Le Rocket pouvait également compter sur les retours de David Reinbacher et de Dauphin dans l’alignement.

Grâce à cette victoire, Laval prend une avance de 1-0 dans cette série face aux Marlies.

Le deuxième affrontement aura lieu ce vendredi 1 mai, toujours à Laval, alors que Joshua Roy et le Rocket tenteront de poursuivre sur leur lancée.