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Spectacle le 24 juin

Trois autres types d'appareil s'ajoutent à l'Aérofête de Beauce

durée 17h00
30 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Trois autres types d’appareil s'ajoutent à la panoplie des avions que l'on pourra voir en vol de démonstration, lors de l'Aérofête de Beauce du 24 juin prochain.

D'abord, le Mini Jet Airshows, un jet expérimental hautement modifié. Avec un poids de seulement 500 livres, il peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 300 mph (482 km/h). Il sera piloté par Tom Larkin, qui a effectué 22 missions en Irak avant d’être sélectionné notamment comme instructeur pour l’Air Force Fighter Lead-In School. En plus de piloter son mini jet, l’Américain est actuellement capitaine, instructeur et évaluateur sur le 737 d'une grande compagnie aérienne.

Le second appareil qui s'ajoute au programme de la journée est le Yakovlev Yak-52, un avion d’entraînement et de voltige, à deux places, conçu en ex-URSS de 1977 à 1998. C'est Alexis Mongeau, pilote de ligne et instructeur de vol — plus de 8000 heures à son actif — qui prendra place à bord, pour repousser les manœuvres encore plus loin et offrir une démonstration des plus dynamiques.  

Enfin, la compagnie aérienne québécoise Chrono Aviation utilisera deux PC-12, des avions civils de taille moyenne, pour effectuer divers passages en formation rapprochée au-dessus de la piste. Pouvant accueillir neuf passagers, ces appareils sont réputés pour leur polyvalence, leur fiabilité et leur capacité à se poser sur des pistes courtes ou non aménagées.

Ces performances s’ajouteront à celles déjà confirmées des célèbres Snowbirds, des Skyhawks (équipe de démonstration de parachutisme des Forces canadiennes), des Northern Stars Aeroteam (équipe de vétérans de l'Aviation royale canadienne à bord de biplans de type Pitts Special), et des Time Flies Airshows, qui présente un spectacle aérien mettant aux prises un planeur H101 Salto avec un appareil Nanchang CJ6. D’autres confirmations de participants sont attendues au cours des prochaines semaines, signalent les organisateurs.

Billets en quantité limitée

À huit semaines du grand jour, la vente de billets en prévente se déroule très bien, dépassant même les attentes du comité organisateur. Pour l’édition 2026, le nombre de spectateurs admis sera limité par l’espace pouvant être alloué à ceux-ci.

La première prévente se tient présentement jusqu'au 15 mai, une seconde aura lieu jusqu'au 15 juin. Après ce temps, les billets seront vendus au prix régulier. Pour l'achat en ligne, cliquez directement ici.

Rappelons que l’Aérofête de Beauce compte Ultima Fenestration comme commanditaire principal de l'événement.

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