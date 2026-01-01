Scott accueillera une journée d’initiation à la pêche pour les jeunes

La Municipalité de Scott offrira, le dimanche 7 juin prochain, une activité d’initiation à la pêche destinée à une centaine de jeunes, dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec, une initiative visant à transmettre les bases de cette pratique et à sensibiliser à la protection des milieux naturels.

Sélectionnée parmi les projets retenus à l’échelle du Québec, l’activité proposée à Scott permettra aux participants de découvrir différents aspects liés à la pêche, notamment les techniques de base, l’habitat du poisson, ainsi que les règles de sécurité et les principes d’éthique.

Les jeunes qui prendront part à cette journée recevront également un certificat Pêche en herbe, délivré avec l’autorisation du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, leur permettant de pêcher sans permis jusqu’à l’âge de 18 ans.

Cette initiative s’inscrit dans un programme plus large qui vise à initier des milliers de jeunes à travers la province. Au cours de l’été 2026, la Fondation de la faune du Québec prévoit rejoindre plus de 22 000 participants grâce à la collaboration d’organismes locaux.

« Le programme Pêche en herbe est l’une des grandes fiertés de la Fondation depuis plus de 25 ans. S’il a permis d’initier plus de 390 000 jeunes depuis 1997, c’est grâce à des organismes comme la Municipalité de Scott », a souligné Jean-Claude d’Amours, président-directeur général de la Fondation.

Pour la région, cette activité représente une occasion de sensibiliser les jeunes à la faune et à l’environnement, tout en favorisant le contact avec les activités de plein air, dans un contexte où la relève demeure un enjeu pour plusieurs pratiques liées à la nature.