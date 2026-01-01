Plus de 700 personnes présentes pour la course colorée à Saint-Georges

La course colorée s’est déroulée ce samedi 23 mai au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges, réunissant plus de 700 participants.

L’événement, qui mise autant sur les saines habitudes de vie que sur l’implication des élèves dans son organisation, a profité d’une météo favorable et d’une participation en hausse par rapport à l’an dernier.

« On a estimé probablement 720 participants, 730 avec les enfants inclus, c’est plus que les autres années », indique Catherine St-Hilaire, organisatrice de l'événement. L’an dernier, l’événement avait vendu plusieurs billets, mais la pluie avait limité la présence des participants sur place. Cette fois, les gens ont répondu présents.

« Cette année, la vente a été un succès, et les gens se sont présentés avec la belle météo ».

Sur le site, les familles ont pu profiter d’une activité rassembleuse dans un décor naturel bien connu de Saint-Georges. Pour Catherine St-Hilaire, l’ambiance a été l’un des points forts de la journée. « Je pense que les gens, les enfants, étaient contents parce qu’il y avait beaucoup de monde. Je pense que ça s’est bien passé. J’ai vu beaucoup de sourires. »

L’organisatrice a également souligné la présence de la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, ainsi que du député fédéral de la Beauce, Jason Groleau. Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, devait possiblement être présent, mais n’a finalement pas pu se déplacer.

Selon elle, l’événement a même dépassé certaines attentes, tout en se déroulant sans problème majeur, notamment grâce au service de navette mis en place.

Comme dans plusieurs événements locaux, l’appui des bénévoles a été essentiel à la bonne tenue de la journée. « Les bénévoles ont été vraiment, vraiment aidants. Ils ont bien fait leur tâche. Ça a été fort apprécié », souligne l’organisatrice.

Un projet scolaire derrière l’événement

Au-delà de l’aspect sportif et familial, la course colorée a aussi servi de projet pédagogique pour les élèves impliqués dans son organisation. « Merci de nous avoir permis aussi, nous autres, de pouvoir faire tous ces apprentissages scolaires », mentionne Catherine St-Hilaire.

Les enfants ont en effet participé à plusieurs étapes de la préparation, notamment la numérotation des billets, le découpage, la lecture de textes, la préparation des affiches, la publicité, la réalisation d’une vidéo promotionnelle et la mise en scène.

« C’est l’apprentissage en mathématiques, parce qu’il ne faut pas oublier que c’est des petits enfants, ils apprennent les centaines, ils apprennent la soustraction, ils apprennent à parler, à faire des arts plastiques aussi », explique-t-elle.

Même les sachets de poudre colorée lancés à la fin de l’activité ont été préparés par les enfants.

L’événement visait aussi à encourager les jeunes et les familles à bouger. Des livrets d’entraînement avaient été proposés aux participants avant la course, afin qu’ils puissent se préparer à la maison.

Avec sa participation en hausse, son ambiance familiale et son volet éducatif, la course colorée confirme sa place parmi les activités printanières appréciées à Saint-Georges. L’événement reviendra l’an prochain, avec l’objectif de poursuivre sur cette lancée.