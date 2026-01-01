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Contre les Liners

Une neuvième défaite de suite pour les Jarrets Noirs

durée 12h00
8 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Jarrets Noirs de Beauce se sont inclinés 13 à 6 face aux Liners de la Rive-Sud, ce samedi 4 juillet, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Il s’agit d’une neuvième défaite consécutive pour la formation beauceronne.

Les Liners ont connu une soirée productive en attaque, frappant 20 coups sûrs dans la rencontre. Malgré le revers, les Jarrets Noirs ont tout de même vu Samuel Landry et Maxime Breton se démarquer au bâton avec deux coups sûrs chacun.

Au monticule, les lanceurs des Jarrets Noirs ont limité les buts sur balles, n’en accordant que trois durant la partie. L’équipe estime être sur la bonne voie afin d’être prête pour les séries.

Les Jarrets Noirs disputeront leur prochain match à domicile ce vendredi 10 juillet, dès 20 h, contre les Spartans de Sainte-Marie au Centre sportif Lacroix-Dutil.

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