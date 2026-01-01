C'est le temps de s'inscrire au Triathlon du Lac-Poulin

C'est le dernier droit pour s'inscrire au Triathlon du Lac-Poulin, qui revient pour une 8e présentation le 12 septembre prochain.

En effet, les personnes souhaitant prendre part à l’événement, en classe individuelle ou en équipe, doivent compléter le formulaire d'inscription — que l'on peut atteindre en cliquant directement ici — au plus tard le 10 juillet.

Le comité organisateur est également à la recherche de partenaires pour s'associer à l’événement. que ce soit par un soutien financier, un don de produits ou de services, ou encore une collaboration promotionnelle.

De même, afin d’assurer le bon déroulement de cette grande journée, plusieurs bénévoles sont également recherchés pour accomplir diverses tâches, notamment l’accueil des participants, la gestion des parcours, le ravitaillement, le soutien logistique et l’encadrement des activités.

Rappelons que l'organisation est sous la supervision de la Fondation Santé Beauce-Etchemin. Pour de plus amples informations, consultez la page Facebook Triathlon Lac-Poulin.