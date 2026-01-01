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Dans son premier match à domicile

Une victoire de 8-6 pour les Jarrets Noirs de Beauce

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24 mai 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

Les Jarrets Noirs de la Beauce ont remporté leur match d’ouverture local par la marque de 8 à 6 face aux Pirates de la Haute-Saint-Charles Senior A, vendredi soir, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

La formation beauceronne a connu une bonne soirée en attaque, notamment grâce à Anthony Fortin, qui a frappé un circuit de trois points au champ gauche dès la première manche.

En défensive, les Jarrets Noirs ont réussi à limiter les dommages malgré quelques erreurs. L’équipe a également misé sur plusieurs lanceurs gauchers au cours de la rencontre, une profondeur qui pourrait devenir un atout au fil de la saison.

Cette victoire permet aux Jarrets Noirs de poursuivre leur bon départ dans la Ligue de baseball senior majeur de Québec, après avoir également remporté leur premier match de la saison régulière la semaine précédente.

La formation beauceronne sera de retour en action dès ce soir, à 19 h, toujours au Centre sportif Lacroix-Dutil, alors qu’elle recevra les Liners de la Rive-Sud Senior A.

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