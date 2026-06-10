Ce vendredi 12 juin
Marie-Philip Poulin s'amène à Beauceville avec la Coupe Walter
La capitaine de La Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, et sa coéquière et conjointe, Laura Stacey, s'amènent à Beauceville ce vendredi 12 juin avec la Coupe Walter, trophée du championnat de la Ligue professionnelle de hockey féminin, qu'elles ont remporté le 20 mai.
Les fans sont attendus dès 18 h sur l'île Ronde, où se tient en même temps le FestiRotary, pour être prêts à accueillir les hockeyeuses, qui sont aussi des médaillées olympiques.
Après l'accueil, la célèbre Beaucevilloise s'adressera à ses fans, entre 19 h et 20 h, pour partager son parcours et son attachement à la communauté. Le volet dédié au numéro 29 se conclura à 21 h avec un feu d'artifice.
L'accès à l'Île Ronde est totalement gratuit.
Signalons que le 2 juin, Captain Clutch s'est rendue à Ottawa pour présenter la Coupe Walter au premier ministre du Canada, Mark Carney.
Aussi, samedi dernier, Marie-Philip Poulin a reçu un doctorat honorifique de l’Université Bishop’s de Sherbrooke pour souligner sa contribution dans le sport féminin.
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