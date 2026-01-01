Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Décerné par l’Université Bishop’s

Un doctorat honorifique remis à Marie-Philip Poulin

durée 16h15
9 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Après avoir mené la Victoire de Montréal au championnat de la Coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin, et avoir été nommée joueuse par excellence des séries éliminatoires, Marie-Philip Poulin a reçu un doctorat honorifique de l’Université Bishop’s de Sherbrooke.

Le tout s'est déroulé lors de sa collation des grades annuelle de l'établissement, tenue le samedi 6 juin. Ce doctorat honorifique lui a été accordé pour souligner sa contribution dans le sport féminin.

« Je suis grandement honorée de recevoir cette reconnaissance », a déclaré la Beaucevilloise. Le hockey m’a offert des possibilités que je n’aurais jamais imaginées, mais la partie la plus précieuse de ce parcours a toujours été les personnes avec qui je l’ai partagé. »

Considérée comme la meilleure joueuse de hockey de sa génération, Captain Clutch  compte cinq participations en tant qu’olympienne et est triple médaillée d’or olympique, ayant inscrit le but gagnant lors de trois finales olympiques. Elle demeure la seule joueuse de hockey de l’histoire à avoir marqué lors de quatre matchs pour la médaille d’or olympique.

Cette année seulement, après avoir remporté l’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina, elle a mené la Victoire de Montréal au championnat de la Coupe Walter. Nommée joueuse la plus utile de la LPHF et joueuse de l’année de la Fédération internationale de hockey sur glace en 2025, et faite Chevalière de l’Ordre national du Québec, elle s'est présentée à la collation des grades avec l’une des carrières les plus décorées de l’histoire du hockey féminin.

« Marie-Philip Poulin incarne des valeurs profondément alignées avec l’expérience Bishop’s : l’excellence, le leadership, l’humilité et un engagement profond envers la communauté », a déclaré le principal et vice-chancelier Sébastien Lebel-Grenier. « Elle a marqué une époque dans son sport avec intégrité et un dévouement constant envers ses coéquipières et sa communauté

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Berthe Bisson fait revivre les objets depuis 25 ans

Publié le 29 mai 2026

Berthe Bisson fait revivre les objets depuis 25 ans

Originaire de Saint-Georges, Berthe Bisson poursuit sa passion pour les antiquités dans sa boutique Antiquités Au Vieux Hang'Art, aujourd’hui située à Saint-Côme-Linière. Après avoir tenu un commerce pendant 14 ans à Notre-Dame-des-Pins, l’antiquaire installée depuis deux ans dans son nouveau local continue de chercher, choisir et mettre en ...

LIRE LA SUITE
La Chouette Boulangère: le rêve de Nataly et Juan se réalise

Publié le 26 mai 2026

La Chouette Boulangère: le rêve de Nataly et Juan se réalise

Par amour du pain au levain, Juan Pouzet et Nataly Patricia Pino Romero ont créé l'entreprise La Chouette Boulangère. Nataly a grandi au Honduras où elle adorait manger chez sa grand-mère. Attirée par les bonnes odeurs de sa cuisine, elle aspirait elle aussi à faire de bonne recette et notamment du bon pain. « Elle faisait tout à partir de rien. ...

LIRE LA SUITE
Une nouvelle coupe, une même fierté pour les parents de Marie-Philip Poulin

Publié le 21 mai 2026

Une nouvelle coupe, une même fierté pour les parents de Marie-Philip Poulin

Après cinq médailles olympiques, une dizaine de médailles des championnats du monde et de nombreux prix individuels, Marie-Philip Poulin a coché un nouvel objectif professionnel en remportant la Coupe Walter ce mercredi avec la Victoire de Montréal.  Son succès rend toute la Beauce fière de cette athlète de 35 ans qui a frappé ses premières ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge