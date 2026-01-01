Un doctorat honorifique remis à Marie-Philip Poulin

Après avoir mené la Victoire de Montréal au championnat de la Coupe Walter de la Ligue professionnelle de hockey féminin, et avoir été nommée joueuse par excellence des séries éliminatoires, Marie-Philip Poulin a reçu un doctorat honorifique de l’Université Bishop’s de Sherbrooke.

Le tout s'est déroulé lors de sa collation des grades annuelle de l'établissement, tenue le samedi 6 juin. Ce doctorat honorifique lui a été accordé pour souligner sa contribution dans le sport féminin.

« Je suis grandement honorée de recevoir cette reconnaissance », a déclaré la Beaucevilloise. Le hockey m’a offert des possibilités que je n’aurais jamais imaginées, mais la partie la plus précieuse de ce parcours a toujours été les personnes avec qui je l’ai partagé. »

Considérée comme la meilleure joueuse de hockey de sa génération, Captain Clutch compte cinq participations en tant qu’olympienne et est triple médaillée d’or olympique, ayant inscrit le but gagnant lors de trois finales olympiques. Elle demeure la seule joueuse de hockey de l’histoire à avoir marqué lors de quatre matchs pour la médaille d’or olympique.

Cette année seulement, après avoir remporté l’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina, elle a mené la Victoire de Montréal au championnat de la Coupe Walter. Nommée joueuse la plus utile de la LPHF et joueuse de l’année de la Fédération internationale de hockey sur glace en 2025, et faite Chevalière de l’Ordre national du Québec, elle s'est présentée à la collation des grades avec l’une des carrières les plus décorées de l’histoire du hockey féminin.

« Marie-Philip Poulin incarne des valeurs profondément alignées avec l’expérience Bishop’s : l’excellence, le leadership, l’humilité et un engagement profond envers la communauté », a déclaré le principal et vice-chancelier Sébastien Lebel-Grenier. « Elle a marqué une époque dans son sport avec intégrité et un dévouement constant envers ses coéquipières et sa communauté.»