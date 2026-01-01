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Avec l'équipe du Québec

Quatre Beaucerons sont champions de la Coupe Canada de Football

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22 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Quatre joueurs des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont remporté la Coupe Canada de football avec l’équipe du Québec des moins de 18 ans.

Les demi-défensifs Jacob Rochette, Jossua Vallerand et Mathis Poulin, et le receveur Jayden Giguère St-Hilaire, faisaient partie de la formation québécoise couronnée championne au cours du week-end.

Le Québec a remporté la finale 23 à 20 en prolongation face à la Saskatchewan, allant chercher un trophée qui n'avait plus été remporté depuis 2017.

Avant d’atteindre la finale, l’équipe québécoise avait amorcé son parcours avec une victoire de 28 à 0 contre le Manitoba. Elle avait ensuite défait l’Alberta 27 à 11 en demi-finale.

À noter que selon le média de sport étudiant, L'Esprit Sportif, les quatre athlètes de la Beauce se sont largement démarqués durant ce tournoi. 

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