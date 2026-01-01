Explorez gratuitement les activités de plein air de la région

Circonflexe - prêt-pour-bouger invite la population à découvrir gratuitement plusieurs activités de plein air dans huit sites de Chaudière-Appalaches, tout au long de la saison estivale.

Canot, randonnée, vélo de montagne et autres animations sont offerts dans un cadre sécuritaire et accessible pour tous les niveaux. Ces initiations s’adressent autant aux personnes curieuses qu’à celles qui souhaitent renouer avec le sport. En s’inscrivant, les participantes et participants bénéficient d’un encadrement adapté ainsi que de tous les équipements nécessaires.

« L’objectif est de proposer aux gens d’essayer de nouvelles disciplines sans barrières, simplement pour le plaisir de bouger. Nous croyons qu’une première expérience positive donnera envie aux participantes et participants d’adopter plus facilement une activité », souligne l’agent de développement en loisir à l’URLS de la Chaudière-Appalaches, Pierre Vereecke.

Le calendrier de l’été 2026 inclut une vingtaine d’activités offertes dans la région. Certains d’entre eux nécessitent une inscription à l’avance.

Les points de service circonflexe participants sont :

- Parc du Massif du Sud,

- Parc des Appalaches,

- Sentiers La Balade,

- Mont Adstock,

- Les 3 Monts de Coleraine,

- Mont Radar,

- Mont-Orignal,

- Base nautique MF Aventure de Sainte-Aurélie.

Des centaines de personnes déjà initiées

L’hiver dernier, les points de service ont proposé une quarantaine d’événements dans le cadre de circonflexe. Plus de 1 000 personnes ont participé aux sorties en ski, à vélo à roues surdimensionnées et en raquette. Plusieurs groupes scolaires ont notamment bénéficié d’activités de découverte sans frais, en utilisant le matériel rendu disponible par cette mesure.

« Grâce au soutien offert par Circonflexe, notre organisation a pu renouveler et bonifier sa banque d’équipement, en plus de mettre en place une offre d’initiation gratuite. Cette contribution réduit de façon tangible les barrières financières et logistiques à la pratique d’activités physiques, tout en favorisant l’adoption de saines habitudes de vie », a confié Martin-Frédéric Berthiaume de MF Aventure.

Par ailleurs, des casiers connectés et des unités mobiles sont déployés dans la région afin de faciliter l’accès à l’équipement et encourager la population à être plus active. Découvrez d’autres occasions de bouger au pret-pour-bouger.ca.