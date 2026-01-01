Le CJE Beauce-Nord a fêté ses 30 ans au Festival Sportif

L’équipe du CJE Beauce-Nord s’est déplacée au Festival Sportif de Sainte-Marie avec plus de 30 personnes engagées pour toute la fin de semaine passée.

Cette présence s’inscrit dans le cadre des célébrations entourant le 30e anniversaire de l’organisme.

« Le Festival Sportif représente une excellente occasion de célébrer avec la communauté qui nous fait confiance depuis trois décennies. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’implication de nos équipes interculturelles, qui ont contribué au succès de cet événement rassembleur et dynamique », a souligné l’équipe du CJEBN.

Tout au long de la fin de semaine, les membres de l’équipe du CJEBN ont été présents sur le site afin de soutenir l’organisation de différentes activités et d’aller à la rencontre des participants. Cette implication témoigne de l’importance que l’organisme accorde à l’engagement citoyen, à l’esprit de collaboration et au dynamisme de la région.