Déploiement du barrage gonflable à Saint-Georges

Le déploiement du barrage gonflable sur la rivière Chaudière, à Saint-Georges, a été réalisé ce lundi.

Rappelons que le barrage gonflable permet de créer un plan d’eau navigable sur plus de 2 kilomètres au centre-ville de Saint-Georges. Il permet notamment la pratique de la planche à pagaie (paddleboard), du kayak et du canoë.

La Ville de Saint-Georges invite les usagers du plan d’eau à faire preuve de prudence et à demeurer à bonne distance du barrage gonflable, puisque le câble de sécurité n’a pas encore été installé. Celui-ci le sera au cours des prochains jours.