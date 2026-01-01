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Plan d'eau navigable

Déploiement du barrage gonflable à Saint-Georges

durée 17h00
15 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le déploiement du barrage gonflable sur la rivière Chaudière, à Saint-Georges, a été réalisé ce lundi.

Rappelons que le barrage gonflable permet de créer un plan d’eau navigable sur plus de 2 kilomètres au centre-ville de Saint-Georges. Il permet notamment la pratique de la planche à pagaie (paddleboard), du kayak et du canoë.

La Ville de Saint-Georges invite les usagers du plan d’eau à faire preuve de prudence et à demeurer à bonne distance du barrage gonflable, puisque le câble de sécurité n’a pas encore été installé. Celui-ci le sera au cours des prochains jours.

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