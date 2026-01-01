Une compétition de vélo de montagne samedi à Saint-Georges

Dans le cadre de la préparation de la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint‑Georges 2027, le club MSG Vélo de montagne et le Comité organisateur ont mis sur pied une compétition régionale de vélo de montagne, la Coupe EVO 2026.

Il s'agit de la toute première compétition régionale de ce sport en Beauce-Sartigan. Sanctionnée par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), elle s’adresse aux amateurs de vélo de montagne de tous les niveaux.

Le premier départ se tiendra à 9 h 15 sur les pistes de MSG Vélo de montagne, au Centre de ski de Saint-Georges. Les courses se tiendront toute la matinée avec les podiums des U11 et U13 à 11 h 15, puis ceux des U15 et plus à 13 h 30.

Le médaillé olympique Eliot Grondin sera présent lors de la compétition. Bien connu pour ses exploits en snowboard cross, il entretient aussi une passion pour le vélo de montagne.

Les citoyens sont ainsi invité à venir voir l'événement et rencontrer l'athlète Beauceron.