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Centre de ski de Saint-Georges

Une première compétition régionale de vélo de montagne  

durée 14h00
21 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une toute première compétition régionale de vélo de montagne en Beauce-Sartigan aura lieu le 20 juin prochain, au Centre de ski de Saint-Georges.

Les courses de la Coup EVO se dérouleront sur les pistes de MSG Vélo de Montagne, qui organise l'événement en collaboration avec le Comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges  2027 (COFJQ 2027).

Cette compétition, sanctionnée par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), s’adresse aux amateurs de vélo de montagne de tous les niveaux. À compter du mois prochain, tant les débutants que les sportifs expérimentés pourront s’inscrire officiellement dans la catégorie U11, U13 ou U15 et plus.

Soulignons que cet événement est inscrit au calendrier de l’Association régionale de vélo de montagne Québec — Chaudière-Appalaches et de la FQSC.  

Un événement test

Pour MSG Vélo de Montagne, il s’agit d’une opportunité exceptionnelle pour les adeptes de développer leurs  compétences, de vivre une expérience enrichissante et d’encourager la relève sportive.

Pour le Comité des jeux, cette  compétition régionale agira à titre d’événement test, en prévision des compétitions entourant la discipline sportive du vélo de montagne, qui auront lieu pendant l’été 2027, sur les mêmes infrastructures.  

La date officielle des inscriptions et la programmation complète de l’événement seront publiées sur les réseaux sociaux  de MSG Vélo de Montagne ainsi que ceux de la 61e Finale des Jeux du Québec, et son site web.

La compétition régionale de vélo de montagne est le premier de trois événements test annoncés pour l’été 2026. Les informations entourant un autre événement sportif test, ainsi qu’un événement culturel prévu en juillet, seront dévoilées dans les prochaines semaines.

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