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Ce samedi 27 juin

Les Américains débarquent à l'Autodrome Chaudière

durée 10h00
25 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est ce samedi 27 juin que se déroulera, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction,  la première édition en sol québécois de la Division ACT US/Canada de la saison 2026.

Le pilote beauceron Raphaël Lessard a confirmé sa présence, auquel s'ajouteront les têtes d’affiche de la division ACT Qc, dont le Beaucevillois Jeff Côté, qui occupe le 10e rang dans la série American Canadian Tour.

Après six épreuves, c’est Gabe Brown qui détient le premier rang actuellement. Il est suivi de Jake Johnson et de Kaiden Fisher, en 2e et 3e position. K'autre Québécois dans le top 10 est Jonathan Bouvrette (7e rang).

Rappelons que le gagnant de l’épreuve finale du Claude Leclerc 150 mettra la main sur une cagnotte de 10 000 $.

Autres courses au programme

Les pilotes de la division Nascar Sport Compact Senior en seront à leur 3e course de l’année.  De nouveaux noms s’ajouteront à ceux déjà inscrits au classement. Les cinq premiers des qualifications participeront à finale de 50 tours.

En Nascar Sport Compact Développement,  les grands honneurs se disputeront lors de finale de 40 tours, alors que pour les Légendes modifiées, le podium sera déterminé à l'issue de la finale de 100 tours.

Ce week-end, les qualifications débuteront dès 15 h.

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