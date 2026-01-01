Retour en images sur L'Aérofête de Beauce

Près de 7 000 personnes se sont réunies ce mercredi 24 juin à l'aéroport de Saint-Georges pour profiter de L'Aérofête de Beauce.

Pendant plus quatre heures, d'impressionnants spectacles se sont enchaînés dans le ciel grâce aux pilotes et parachutistes venus donner le meilleur d'eux-mêmes malgré la météo.

Vivez à nouveau cette folle journée à travers la galerie de photos ci-dessus.