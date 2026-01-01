Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Le 24 juin à l'aéroport de Saint-Georges

Retour en images sur L'Aérofête de Beauce

durée 12h00
25 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste
En collaboration avec Germain Chartier

Près de 7 000 personnes se sont réunies ce mercredi 24 juin à l'aéroport de Saint-Georges pour profiter de L'Aérofête de Beauce.

Pendant plus quatre heures, d'impressionnants spectacles se sont enchaînés dans le ciel grâce aux pilotes et parachutistes venus donner le meilleur d'eux-mêmes malgré la météo.

Vivez à nouveau cette folle journée à travers la galerie de photos ci-dessus.

Reportage vidéo:

L’Aérofête de Beauce fait son grand retour à Saint-Georges

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Marie-Philip Poulin subira une chirurgie au genou

Publié à 11h00

Marie-Philip Poulin subira une chirurgie au genou

La direction de La Victoire de Montréal a confirmé ce matin que sa capitaine, Marie-Philip Poulin, allait subir une opération chirurgicale au genou le mois prochain.  « J’ai joué du mieux que je pouvais avec une déchirure du LCA (ligament croisé antérieur) et du ménisque parce que je voulais faire partie de ce parcours qui nous a menées à ...

LIRE LA SUITE
Les Américains débarquent à l'Autodrome Chaudière

Publié à 10h00

Les Américains débarquent à l'Autodrome Chaudière

C'est ce samedi 27 juin que se déroulera, à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction,  la première édition en sol québécois de la Division ACT US/Canada de la saison 2026. Le pilote beauceron Raphaël Lessard a confirmé sa présence, auquel s'ajouteront les têtes d’affiche de la division ACT Qc, dont le Beaucevillois Jeff Côté, qui occupe le 10e ...

LIRE LA SUITE
Annonce ce matin sur le carnet de santé de Marie-Philip Poulin

Publié à 9h00

Annonce ce matin sur le carnet de santé de Marie-Philip Poulin

L’organisation de La Victoire de Montréal fera état du carnet de santé de sa capitaine, Marie-Philip Poulin, lors d'un point de presse ce matin. Même si le club n'a pour l'instant donné aucun détails, on annoncerait que l'attaquante de 35 ans devra subir une opération au genou, selon le milieu de la presse sportive. Rappelons que la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge