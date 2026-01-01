Le 24 juin à l'aéroport de Saint-Georges
Retour en images sur L'Aérofête de Beauce
Par Léa Arnaud, Journaliste
En collaboration avec Germain Chartier
Près de 7 000 personnes se sont réunies ce mercredi 24 juin à l'aéroport de Saint-Georges pour profiter de L'Aérofête de Beauce.
Pendant plus quatre heures, d'impressionnants spectacles se sont enchaînés dans le ciel grâce aux pilotes et parachutistes venus donner le meilleur d'eux-mêmes malgré la météo.
Vivez à nouveau cette folle journée à travers la galerie de photos ci-dessus.
Reportage vidéo: