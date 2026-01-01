Série ACT LMS Québec: la lutte au championnat prend forme

La Série ACT LMS Québec XPN World sera de retour à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce samedi 11 juillet, avec la présentation du Groupe Bégin 237, une épreuve majeure qui comptera également comme deuxième tranche de la Triple Couronne Rousseau Métal.

Mercredi matin, 28 équipes avaient confirmé leur présence.

Après trois courses disputées cette saison, la lutte au championnat prend forme même si rien n’est encore joué et que la lutte aux premières positions est encore bien vivante. Si on se fie aux effets des résultats de la dernière épreuve sur le classement, on risque encore une fois d’assister à de nombreux rebondissements.

Laperle mène, mais la chasse est bien organisée

Patrick Laperle (#91QC) arrive à Vallée-Jonction au sommet du classement général avec deux victoires cette saison. Les amateurs sont heureux de retrouver l’audacieux pilote qui réussit à pousser la mécanique de sa voiture jusqu’à la dernière limite. Patrick Cliche (#44QC), de Lévis, occupe le deuxième rang. Avec une présence sur le podium jusqu’ici, il demeure très bien placé grâce à sa régularité et une voiture bien préparée. Trois courses. Trois top 10. Deux top 5. Cliche n’a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour se montrer efficace.

Louis-Philippe Lauzier (#72QC) est troisième, à égalité avec Hugo Paquet (#13QC), mais devant au bris d’égalité grâce à sa victoire cette saison. Lauzier a prouvé qu’il pouvait gagner en ACT LMS Québec avec sa 1re victoire acquise en début de saison. Il est monté sur le podium le 27 juin dernier à Vallée-Jonction.

Quant à Paquet, recrue dans la série, il continue d’impressionner avec ses remontées spectaculaires. Quatrième au classement avec deux top 5, il force le respect. Il apprend vite. Et surtout, il ne semble pas intimidé par les vétérans autour de lui.

Une lutte serrée dans le top 10

Michael Lavoie (#78QC) de Chicoutimi complète le top 5. Toujours solide et combatif, il demeure à portée des meneurs. Sébastien Couture (#03QC) suit au sixième rang, devant Dany Trépanier (#19QC), septième. Simon Roussin (#66QC), Dany Gariepy (#37QC) et Philippe Poulin (#33P) complètent le top 10.

Trépanier et Gariépy ont été frappés par la malchance récemment, mais demeurent parmi les pilotes les plus impitoyables du peloton. Personne ne doute de leur capacité à rebondir. Sur un tracé comme Chaudière, ils peuvent rapidement revenir dans les conversations et reprendre une place parmi les meneurs. Quant à Sébastien Couture, il semble être en plein contrôle de ses moyens depuis le début de la saison et on s’attend à une autre solide performance de sa part. Roussin et Poulin pourraient eux aussi aspirer aux grands honneurs à Vallée-Jonction.

237 tours, deux étapes et beaucoup de décisions à prendre

Le Groupe Bégin 237 ne sera pas une simple course axée sur la vitesse. Ce sera une course ou stratégie, gestion des émotions et préparation mécanique auront une place importante dans la recherche de la victoire. La finale sera disputée en deux étapes séparées par un arrêt aux puits permettant d’apporter des ajustements aux voitures avant de reprendre la piste. La première étape sera de 100 tours et la deuxième de 137 tours. Les équipes auront donc l’occasion de revoir leur approche et de s’adapter en vue de la portion décisive de l’épreuve.

Une voiture dominante en début de course pourrait tirer avantage de l’arrêt prévu. Une équipe plus discrète dans les 100 premiers tours pourrait quant à elle devenir menaçante dans les 137 derniers. Il faudra protéger le matériel, lire les caprices de la piste, gérer les pneus et prendre les bonnes décisions au bon moment.

Triple Couronne Rousseau Métal

Le Groupe Bégin 237 constitue la deuxième étape de la Triple Couronne Rousseau Métal, un championnat dans le championnat qui ajoute encore plus de poids à l’événement de samedi.

Laperle voudra profiter de son rythme actuel pour prendre une sérieuse option sur le boni offert par l’entreprise spécialisée dans les systèmes de rangement et les coffres à outils de haute qualité. Dany Trépanier et Dany Gariépy suivent de près au classement de ce défi de trois courses devant Hugo Paquet, Patrick Cliche et Michael Lavoie.

Des Beaucerons de poids

La présence confirmée des Beaucerons Jeff Côté (#51QC) et Raphaël Lessard (#87QC) ajoute deux autres noms importants à la liste des pilotes à surveiller. Côté et Lessard connaissent bien l’Autodrome Chaudière. Il faudra donc garder un œil sur eux, surtout si la stratégie devient un facteur déterminant dans la deuxième portion de l’épreuve. Ces deux compétiteurs pourraient venir brouiller les cartes et faire la vie dure aux pilotes réguliers de la série.

Le passage de ces deux ex-champions de la Série ACT LMS Québec XPN World ravivera certainement des souvenirs et d’anciennes rivalités, et ce, au grand plaisir des amateurs. Lessard aura la chance de mettre derrière lui sa mésaventure de la dernière course alors qu’il n’avait pas réussi à se qualifier pour la grande finale dans le cadre du Claude Leclerc 150, situation qu’il n’avait pas vécue depuis l’âge de 13 ans.

Une soirée qui pourrait tout changer

Après seulement trois courses, les écarts au classement demeurent serrés. Laperle mène, mais Cliche, Lauzier, Paquet, Lavoie, Couture et Trépanier sont encore assez près pour garder la pression bien vivante.

Le Groupe Bégin 237 arrive donc à un moment parfait dans la saison. Assez tôt pour relancer des pilotes. Assez tard pour commencer à faire mal au classement. Les amateurs peuvent donc s’attendre à une finale relevée et intense.

Source: Rock Bouffard, responsable des communications