Les Rendez-vous d’été se poursuivent à Beauceville

Les Rendez-vous d’été Beauce Auto Ford Lincoln se poursuivent cette fin de semaine à Beauceville avec la tenue du Grand Marché et des ventes de garage à travers la ville.

Le Grand Marché aura lieu le samedi 11 juillet, de 8 h à 15 h 30, sur l’île Ronde. L’activité se déroulera beau temps, mauvais temps.

Les visiteurs pourront y découvrir différents marchands, exposants et artisans locaux. Une animation familiale sera également offerte par Cléobule au cours de la journée.

L’événement est organisé par le Corps des Cadets 619 de Beauceville, en collaboration avec le Service des loisirs de la Ville de Beauceville.

En parallèle, les résidents de Beauceville prendront part à la grande fin de semaine des ventes de garage les 11 et 12 juillet. Une carte et une liste des adresses participantes seront disponibles sur le site Internet de la Ville. Des copies papier seront aussi distribuées dans plusieurs dépanneurs de la municipalité.

Les Rendez-vous d’été se poursuivront ensuite dès le 4 août avec le retour des Mardis en musique. Tous les mardis du mois d’août, de 19 h à 20 h, des soirées musicales gratuites seront présentées sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François.

Le public est invité à apporter sa chaise pour profiter de ces prestations musicales estivales.

