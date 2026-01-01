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Après 9 défaites

Les Jarrets Noirs veulent renouer avec la victoire

durée 14h00
10 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Jarrets Noirs de la Beauce disputeront deux matchs à domicile cette fin de semaine au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Après avoir amorcé leur saison avec quatre victoires consécutives, la formation beauceronne a traversé une séquence plus difficile avec neuf défaites de suite.

L’équipe veut maintenant profiter de ses deux prochaines sorties pour relancer sa saison.

Malgré cette période plus compliquée, les Jarrets Noirs ont montré des signes encourageants au cours des dernières rencontres. L’attaque a notamment inscrit 22 points lors des trois derniers matchs.

Le premier rendez-vous aura lieu ce vendredi 10 juillet à 20 h, alors que les Jarrets Noirs recevront leurs rivaux, les Spartans de Sainte-Marie.

La formation beauceronne sera aussi en action le dimanche 12 juillet à midi contre les Blue Jays de Beauport. Pour l’occasion, les spectateurs pourront dîner au terrain.

Les Jarrets Noirs invitent les partisans à venir les encourager en grand nombre pour ces deux rencontres à domicile.

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