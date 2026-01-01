C'est le Festi-Démol de Saint-Victor samedi

C'est ce samedi 18 juillet, à compter de midi, que débute le Festi-Démol de Saint-Victor sur la piste du 238, de la rue Saint-Joseph.

La célèbre démolition d’autos présentera huit catégories de compétition: 4 cylindres Gladiateur⁣, 4 et 6 cylindres Full Stock⁣, 8 cylindres Full Stock, 8 cylindres Gladiateur⁣, Panel et Pick-up 1500, Panel et Pick-up 2500 et 3500.

Le site sera accessible à compter de 10 h 30. Notez que les estrades ont une capacité d'accueil de près de 5 000 personnes.

Les billets sont en vente en ligne sur le site internet de l'événement que l'on peut joindre en cliquant ici.

Les courses seront remises au lendemain en cas de pluie constante ou d'orage.