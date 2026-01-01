Retour à la victoire pour les Jarrets Noirs

Après avoir subi neuf défaites consécutives, les Jarrets Noirs de Beauce avaient un seul objectif en tête: renouer avec la victoire.

C'est ce qu'ils ont réussi à faire samedi en défaisant les Spartans de Sainte-Marie 1par la marque de 0 à 0.

Pour accomplir cette mission, ils ont confié la balle à leur as lanceur, Pavel Veilleux.

Dès la première manche, les Spartans ont menacé en plaçant trois coureurs sur les sentiers, mais Pavel a gardé son calme. Il a fermé la porte avec un retrait sur des prises et un roulant opportun pour mettre fin à la menace.

À leur premier tour au bâton, les Jarrets ont rapidement pris les commandes grâce à Frédéric Parent, qui a frappé une puissante longue balle, son premier circuit de la saison, bon pour deux points. En deuxième manche, le numéro 4 a poursuivi son travail avec un solide double produisant deux autres points. Puis, en troisième manche, avec les buts remplis, Frédéric a de nouveau frappé un double pour ajouter deux points à l’avance des siens. Les Jarrets ne se sont jamais retournés par la suite et ont filé vers une victoire convaincante par blanchissage.

Sur le monticule, Pavel Veilleux a été tout simplement dominant. Il n’a accordé que six coups sûrs en six manches de travail, retirant quatre frappeurs sur des prises et ne donnant aucun point aux Spartans.

L’effort a été collectif du début à la fin. Défensivement, les Jarrets ont joué un match presque parfait, sans commettre d’erreur. Au bâton, les frappeurs ont su profiter des occasions importantes et chaque joueur a rempli son rôle. Les coureurs placés sur les sentiers ont été ramenés au marbre au bon moment, ce qui a permis à l’attaque de maintenir la pression tout au long de la rencontre.

Les joueurs du match Desjardins du Cœur-de-la-Beauce ont été Frédéric Parent (3 en 4, 6 points produits, un circuit, 2 doubles), et Pavel Veilleux (Match complet, 6 coups sûrs accordés, 4 retraits sur des prises, aucun point accordé).

Source: Facebook Les Jarrets Noirs de Beauce