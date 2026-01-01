Raphaël Lessard a dominé les 237 tours... ou presque!

Il fallait être bien préparé pour espérer battre Raphaël Lessard, samedi soir à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, et en fin de compte, personne n'y est parvenu.

Au volant de la Chevrolet #87QC XPN World, le pilote beauceron a livré une performance magistrale en remportant le Groupe Bégin 237, quatrième épreuve de la saison de la Série ACT LMS Québec XPN World et deuxième manche de la Triple Couronne Rousseau Métal.

Avec cette performance, Lessard peut enfin mettre derrière lui sa mésaventure du 27 juin dernier alors qu’il n’avait pas réussi à qualifier sa voiture pour la finale du Claude Leclerc 150.

Lessard a contrôlé la finale pratiquement du début à la fin, menant 230 des 237 tours. Seul Louis-Philippe Lauzier est parvenu à lui ravir le premier rang pendant sept tours, avant que Lessard ne reprenne les commandes pour filer vers une victoire convaincante. Lauzier franchit le fil d'arrivée au deuxième rang devant Patrick Laperle, qui complète le podium grâce à une autre soirée productive.

Une victoire bâtie sur la confiance

Présent aux avant-postes dès le départ, Lessard a imposé son rythme tout au long de cette exigeante finale disputée en deux étapes. Même l'arrêt obligatoire après les 100 premiers tours n'aura pas ralenti son élan.

Après avoir réussi à prendre les commandes pour une courte période de sept tours, Louis-Philippe Lauzier a tout tenté pour intensifier de la pression sur le meneur. Mais Lessard n’a jamais levé le pied et a démontré pourquoi il était l'homme à battre, contrôlant parfaitement sa voiture. Les deux premiers pilotes en piste devaient composer avec une horde compétiteurs chevronnés qui étaient à leurs trousses dont Patrick Laperle qui, comme à son habitude, avait le couteau entre les dents et le volant bien en mains.

Une soirée qui redistribue plusieurs cartes

Derrière les trois premiers, Jeff Côté a rappelé qu’il se pointe toujours en piste pour rivaliser avec les meilleurs. Il a terminé la finale quatrième, devant Michael Lavoie, auteur d'une autre performance convaincante.

Pour sa part, Patrick Cliche a vu sa soirée prendre fin prématurément en raison d'ennuis mécaniques. Contraint à l'abandon, il laisse filer une excellente occasion de demeurer au plus près des meneurs au classement général.

Des performances récompensées

Grâce à une solide sixième place, Cédric Lemay a remporté le Défi des équipes en développement, une distinction qui souligne les performances des équipes émergentes de la Série ACT LMS Québec XPN World. De plus, le pilote de la voiture #16L QC s'est vu remettre le prix de la plus belle remontée Côté Racing Enterprise. Le pilote de Saint-Édouard a gagné 13 positions au cours de la finale pour terminer sixième.

Hugo Paquet a encore une fois impressionné chez les recrues. Il a roulé dans le peloton de tête, allant même jusqu'à se faufiler en deuxième position lors de la relance de la course au 101e tour. Par malheur, il a dû se contenter le la dixième place à l’arrivée à la suite d’un contact avec le muret de sécurité survenu dans le dernier virage du dernier tour et après avoir subi un contact avec un autre compétiteur.

Laperle protège l'essentiel

Même sans monter sur la plus haute marche du podium, Patrick Laperle repart de Vallée-Jonction avec un résultat important. Sa troisième place lui permet de conserver la tête du championnat de la Série ACT LMS Québec XPN World avec une avance de 23 points sur Louis-Philippe Lauzier après quatre épreuves.

Laperle demeure également le meneur de la Triple Couronne Rousseau Métal avec 158 points. Dany Gariépy suit avec 134 points, devant Michael Lavoie (131), Hugo Paquet (124) et Dany Trépanier (122).

Grâce à son top 5, Michael Lavoie grimpe au troisième rang du championnat, tandis que Hugo Paquet demeure quatrième et meilleure recrue. Patrick Cliche recule au cinquième rang à la suite de son abandon de samedi dernier.

Un championnat plus ouvert que jamais

Avec quatre courses maintenant complétées, le championnat entre dans une phase déterminante. Patrick Laperle conserve le premier rang, mais Louis-Philippe Lauzier poursuit sa remontée. Derrière eux, Michael Lavoie, Hugo Paquet, Patrick Cliche et plusieurs autres demeurent en excellente position pour relancer la course au titre.

Le Groupe Bégin 237 aura démontré une fois de plus pourquoi la Série ACT LMS Québec XPN World offre l'un des championnats les plus relevés du sport automobile canadien. Le nombre d’équipes présentes à chaque événement continue d’impressionner et le niveau de la compétition est relevé.

La Série ACT LMS Québec XPN World se déplace du côté de Montmagny le 18 juillet dans le cadre du CAN-AM 200, deuxième et dernière épreuve conjointe impliquant l’ACT Québec et l’American Canadian Tour. Le nombre de participants s’annonce pour être encore une fois très intéressant et la présence des équipes américaines ajoutera à la course aux points de championnat pour la série québécoise.

Source: Rock Bouffard, responsable des communications