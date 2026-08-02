Rosalie Breton participe au Programme national féminin de Hockey Canada

Rosalie Breton, hockeyeuse originaire de Saint-Bernard, a été sélectionnée pour participer à la Vitrine estivale du Programme national féminin de Hockey Canada.

Au total, 40 joueuses de moins de 25 ans qui ne sont pas dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) et qui jouent au niveau universitaire ont été invitées. Depuis ce dimanche matin, elles sont à Richmond, en Colombie-Britannique, pour vivre cette aventure enrichissante.

Jusqu'au 9 août, les joueuses participent au camp de sélection avant que l’organisation ne garde que 20 d’entre elles dans le but de monter une équipe et affronter les États-Unis en trois matchs. Ensuite, elles rentrent toutes pour faire leur saison universitaire normale. Puis, cet hiver, Hockey Canada fera la sélection officielle d’une équipe qui jouera pour un championnat international en Europe.

« Je suis la défenseure la moins expérimentée qui est invitée au camp, car toutes les défenseures ont déjà joué au moins une année à l’université alors que moi j’ai pas encore commencé. Il y a aussi trois défenseures qui ont été repêchés dans la ligue professionnelle parce que ça fait 4 ou 5 ans qu’elles jouent en niveau universitaire, alors que moi j’ai pas encore un seul match universitaire dans le corps », a précisé Rosalie Breton, interrogée par EnBeauce.com. Son défi sera donc de s’adapter le plus rapidement possible. « Quand j’ai joué avec les garçons dans le temps, c’était du gros niveau donc j’ai développé une habileté pour m’adapter aux nouveaux calibres comme ça. »

En effet, Rosalie vient de terminer une très belle saison en tant que capitaine des Titans du Cégep de Limoilou. Cela fait seulement deux semaines qu’elle a intégré l’Université Quinnipiac, dans le Connecticut où les entraînements de hockey ont commencé.

« Je suis reconnaissante d’avoir eu la chance d’être invitée parce que ça prouve qu’ils me font confiance et qu’ils pensent que je serais capable de m’adapter et d’être aussi bonne que les autres. Mais en même temps je ne me mets pas de pression pour faire l’équipe cette année. Je veux juste aller là-bas pour prendre tous les conseils qui me seront donnés et en profiter pour avoir du bagage en plus et apporter ça dans ma saison universitaire cette année », a-t-elle conclu.

Une autre Beauceronne vit l'aventure

Notons que Kellyane Poulin, ancienne gardienne de but du Canam Beauce-Appalaches a également reçu une invitation au camp de sélection de l’équipe nationale féminine, mais chez les M18. Seulement quatre gardiennes de but ont été invitées à cet événement.