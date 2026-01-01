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En tête-à-tête avec Rosalie et Alain Breton

durée 08h00
6 juin 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste
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Après une fin de parcours collégial exceptionnelle avec les Titans du Cégep de Limoilou, Rosalie Breton, hockeyeuse originaire de Saint-Bernard, est de passage au balado d’EnBeauce.com pour revenir sur les dernières années qui ont marqué sa jeune carrière.

Mais cette fois, elle n’est pas seule au micro. Son père, Alain Breton, l’accompagne pour raconter l’envers du décor: les premiers coups de patin, les déplacements, les sacrifices, les moments de doute, les victoires, mais aussi la fierté de voir sa fille atteindre un aussi haut niveau.

Dans cet épisode, Rosalie revient sur son parcours, son rôle de leader, l’évolution du hockey féminin et la prochaine étape qui l’attend avec l’Université Quinnipiac, au Connecticut, où elle évoluera en NCAA division 1.

À travers le regard de son père, le balado permet aussi de comprendre ce que représente l’accompagnement d’un enfant-athlète, à savoir soutenir sans mettre trop de pression, être présent dans les bons comme dans les moments plus difficiles, et apprendre à laisser son enfant poursuivre son rêve toujours plus loin.

Un échange père-fille à la fois sportif, humain et rempli d’émotion, qui met en lumière le parcours d’une jeune Beauceronne déterminée, mais aussi toute la famille qui l’a accompagnée derrière les championnats.

Très bonne écoute !

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