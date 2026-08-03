Marie-Philip Poulin en convalescence

C'est un début de convalescence pour la capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, qui a subi une opération chirurgicale au genou la semaine dernière.

Mardi, pour rassurer ses supporteurs, la Beaucevilloise a publié sur son compte Instagram une photo la montrant en béquilles, pouces en l'air et tout sourire, avec son chien Arlo.

La même journée, la direction de l'équipe montréalaise publiait aussi la photo avec la mention: «Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre capitaine».

L’attaquante de 35 ans avait annoncé en juin dernier qu’elle devait passer sous le bistouri pour traiter une blessure ligamentaire, ainsi qu'au ménisque du genou droit.

Rappelons qu'elle s’était blessée en février aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, durant le match contre la Tchéquie. Elle avait manqué une bonne part du tournoi, pour revenir à la finale contre les Américaines.

La hockeyeuse avait aussi été absente pendant dix matchs du calendrier régulier au sein de la Ligue professionnelle de hockey féminin, après une rechute. Elle est revenue à temps pour les séries éliminatoires et mener son équipe jusqu'à remporter la Coupe Walter, la première du club et de la capitaine.

« Je vais consacrer toute mon énergie à ma rééducation (...) afin de revenir au jeu dans la meilleure condition physique possible », avait-t-elle fait savoir lors de l'annonce de son intervention chirurgicale.

Aucune information n'a été divulguée quant au temps de réhabilitation de l'athlète, qui est quintuple médaillée olympique.