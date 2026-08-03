Opération chirurgicale au genou
Marie-Philip Poulin en convalescence
C'est un début de convalescence pour la capitaine de la Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, qui a subi une opération chirurgicale au genou la semaine dernière.
Mardi, pour rassurer ses supporteurs, la Beaucevilloise a publié sur son compte Instagram une photo la montrant en béquilles, pouces en l'air et tout sourire, avec son chien Arlo.
La même journée, la direction de l'équipe montréalaise publiait aussi la photo avec la mention: «Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre capitaine».
L’attaquante de 35 ans avait annoncé en juin dernier qu’elle devait passer sous le bistouri pour traiter une blessure ligamentaire, ainsi qu'au ménisque du genou droit.
Rappelons qu'elle s’était blessée en février aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, durant le match contre la Tchéquie. Elle avait manqué une bonne part du tournoi, pour revenir à la finale contre les Américaines.
La hockeyeuse avait aussi été absente pendant dix matchs du calendrier régulier au sein de la Ligue professionnelle de hockey féminin, après une rechute. Elle est revenue à temps pour les séries éliminatoires et mener son équipe jusqu'à remporter la Coupe Walter, la première du club et de la capitaine.
« Je vais consacrer toute mon énergie à ma rééducation (...) afin de revenir au jeu dans la meilleure condition physique possible », avait-t-elle fait savoir lors de l'annonce de son intervention chirurgicale.
Aucune information n'a été divulguée quant au temps de réhabilitation de l'athlète, qui est quintuple médaillée olympique.
À lire également
RECOMMANDÉS POUR VOUS
De coéquipiers à entraîneurs: le pari réussi de Mathieu Gagnon et William Leblanc
Sur la glace de l'aréna de Beauceville, en ce dernier jour de camp, Mathieu Gagnon et William Leblanc regardent leurs jeunes joueurs reproduire, dans un petit match improvisé, les mouvements travaillés toute la semaine. « C'est vraiment le fun à voir », résume Mathieu Gagnon. C'est la conclusion de la toute première édition de l'Académie ...LIRE LA SUITE
Premier match à domicile pour les Chevaliers de Lévis
C’était soir de première pour l’équipe de hockey de Chaudière-Appalaches alors que les hommes de Pier-Luc Giguère faisaient leur entrée en scène à domicile ce vendredi. En présentation d’avant-match, l’organisation des Chevaliers de Lévis a présenté des images du dernier championnat canadien au printemps 2026 et leur ancien ...LIRE LA SUITE
Un match difficile pour les Dragons football
Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges affrontaient les Lasers de la Polyvalente des Sentiers, le vendredi 11 septembre. Le début de match a été difficile pour l’offensive des Dragons, qui n’a bénéficié que de trois possessions au cours de la première moitié de la rencontre. Des erreurs coûteuses les ont placés dans des ...LIRE LA SUITE