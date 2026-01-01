Un accueil triomphal pour Marie-Philip Poulin

Voir la galerie de photos

Une foule estimée à environ 2 000 personnes a réservé un accueil triomphal à la capitaine de La Victoire de Montréal, Marie-Philip Poulin, ce vendredi soir sur l'Île Ronde de Beauceville.

En compagnie de sa coéquipière et conjointe, Laura Stacey, la hockeyeuse — considérée comme la meilleure de tous les temps — s'est amenée dans son patelin natal avec la Coupe Walter, trophée du championnat de la Ligue professionnelle de hockey féminin, qu'elles ont remporté le 20 mai.

C'était la crème sur le gâteau pour le comité organisateur de la Ville de Beauceville puisqu'au départ, la fête visait à souligner la 5e médaille olympique remportée par l'athlète de 35 ans, en février dernier, lors des Jeux de Milano-Cortina.

La foule a réservé une haie d'honneur le long du pavé de l'île aux deux championnes qui déambulaient à l'intérieur d'une camionnette en exhibant le trophée.

Par la suite, les hockeyeuses se sont adressées à la foule sous le chapiteau du FestiRotary qui avait lieu au même endroit.

Signalons que le matin même, la célèbre numéro 29 s'état prêtée à l'exercice d'une conférence de presse avec les journalistes de la région. À ce sujet, lisez l'excellent reportage de ma collègue Léa Arnaud (Marie-Philip Poulin célèbre la Coupe Walter).