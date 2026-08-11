Belles performances des pilotes de la région au Challenge Beauceron

Outre le programme de la Série ACT LMS Québec XPN World, remporté par Michael Lavoie, le Challenge Beauceron a mis en lumière plusieurs pilotes de la région dans les autres dvisions de courses disputées samedi à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

En Nascar Sportsman, 17 voitures ont pris part à la finale de 100 tours. D’abord divisé en 2 groupes pour les séances de qualifications, la première fût l’affaire de Sylvain Labbé et la seconde, de Anthony Lessard. Regroupés pour l'épreuve finale, ce sont Labbé et Jérémy Bergeron qui lancèrent le départ. Rapidement, ceux-ci tiennent le rythme pendant le premier quart jusqu’à ce que Lessard vienne s’emparer de la tête.

À la mi-course, la lutte à la 3e place se resserre entre Mickael Isabelle, Christian Belleau, Louis-Philippe Labrecque et Alexis Cliche. C’est finalement la présence d’un lap car dans les derniers tours, qui ne s’est pas rangé sur la piste, qui a eu raison des positions. Anthony Lessard monte sur la plus haute marche du podium, suivi de Sylvain Labbé et de Mickael Isabelle. Le top 5 est clôturé par Alexis Cliche et Christian Belleau.

Nascar Sport Compact Développement

Quinze pilotes se sont donnés rendez-vous pour prendre part à la finale de 40 tours. Tout d’abord, le groupe fût divisé en deux pour les qualifications et ce sont les deux meneurs au classement qui mirent la main sur de précieux points soit: Olivier Racine et Zavier Hallé-Cloutier. Les voitures ainsi réunies, ce sont Hugo Poirier et Romain Perronnet qui lancèrent le départ de l’épreuve. Malheureusement un accident survient au 3e tour, forçant l’abandon de trois voitures. À la mi-course, Racine est à la tête du peloton mais Hallé-Cloutier n’avait pas dit son dernier mot et saisit l’opportunité de lui ravir la tête du peloton à quelques tours de la fin. La victoire revient donc à Zavier Hallé-Cloutier, suivi de Olivier Racine, et de Hugo Poirier. Le top 5 est complété par Romain Peyronnet et Simon Séguin.

Nascar Sport Compact Senior

Les pilotes de la division Senior, offrent toujours une rivalité haute en couleurs. Leur journée débutant, comme toutes les autres catégories, par la qualification, c’est Dale Côté qui a mis la main sur la victoire. En ce qui a trait à leur finale, il est prévu que les cinq premières positions en Nascar Sport Compact Développement, se joignent à eux pour les 40 tours prévus à leur épreuve de la journée. Le départ fût lancé par Elliot Labbé-Pelletier et Gabriel Linteau. Dès le départ, Labbé-Pelletier prends les commandes de la course jusqu’à ce que Dale Côté ne la lui prenne à son tour. Mais ce ne fût pas chose facile puisque la relance suivant un drapeau jaune, à trois tours de la fin, offrit un bon spectacle aux spectateurs présents entre ces deux derniers ainsi qu’entre Eric Desponts, Olivier Racine et Zavier Hallé-Cloutier. Finalement, c’est Dale Côté qui met la main sur la victoire, suivi par Elliot Labbé-Pelletier et Eric Desponts. Le top 5 comprend Racine et Hallé-Cloutier.

Mini-Sportsman Élite et Développement

Ils étaient 14 pilotes à avoir répondu présents pour s’amuser en piste. Dans la division développement, ce fût une belle surprise puisqu’un tout nouveau jeune garçon qui faisait ses débuts en mini-sportsman, prit la piste d'assaut en démontrant beaucoup de calme et de patience. Il s’agit de Nicolas-James Lagacé, qui a remporté la finale de 25 tours. Il fût suivi de Émilie Landry, qui connaît une saison exceptionnelle et de Jayk Veillette. L’étoile du jour est remise à Nicolas-James Lagacé. En ce qui a trait à la division élite, un malheureux incident mis fin à la course du jeune Zachary Marois, lui qui connaissait un bon départ durant la finale et qui semblait en bonne posture pour s’assurer un podium. C’est finalement son frère Charles Marois qui est monté sur la plus haute marche du podium, suivi de Dylan Savoie et de Stacy Labrecque. L’étoile du jour est attribuée à Charly Asselin.

Source: Sonia Godbout, relationniste

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