Éliot Grondin ne se qualifie pas à Val Thorens, mais se reprendra à Montafon

Éliot Grondin a pris part à une épreuve de qualification chronométrée hier, mardi le 12 décembre, pour une course de Coupe de monde qui aurait lieu aujourd'hui à Val Thorens, en France. Le planchiste de Sainte-Marie n'a pas réussi à se qualifier pour cette course, et s'est retrouvé au 73e rang du classement.

À lire également :

Au départ, 48 hommes sur 81 devaient être sélectionnés, mais le comité organisateur a finalement décidé qu’ils en garderaient seulement 32.

Il y a habituellement une deuxième ronde de qualifications, mais dû à la neige abondante, aux forts vents et à quelques athlètes qui ont quitté les lieux sur une civière, les organisateurs ont décidé de ne s’en tenir qu’à une seule ronde afin d’assurer la sécurité des athlètes sur place.

« Éliot était très confiant d’y arriver. À mi-parcours de sa ronde de qualification, il faisait partie du top 16, mais il est tombé en fin de parcours, ce qui l’a repoussé au 73e rang », explique la mère de l'athlète mariverain, Mélanie Turcotte.

Cette dernière mentionne également que son fils était déçu du déroulement des événements d'hier, mais qu'« il pourra se reprendre, car sa carrière ne fait que commencer. »

Le circuit des différentes épreuves de Coupe du monde auxquelles prend part l'athlète beauceron ce mois-ci se poursuivra à Montafon en Autriche du 15 au 17 décembre prochains (course en équipes), et prendra fin lors ds 21 et 22 décembre à Cervinia, en Italie.

Rappelons que le Beauceron avait remporté l'or à sa participation à une course junior de la Fédération internationale de Ski à Pitzal, en Autriche, lors du dimanche 3 décembre dernier.