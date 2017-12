Les nageurs du CNRB récoltent une moisson de médailles

Au cours des mois de novembre et de décembre, les nageurs beaucerons du Club de natation régional de Beauce (CNRB), sont revenus avec une pluie de médailles, dont huit podiums remportés par Évelyne Lacasse.

Au cours de la deuxième coupe automnale qui s'est déroulée à la piscine Sylvie-Bernier, à Québec, sur invitation provinciale, 17 nageurs de la région ont eu l'occasion de s'illustrer en améliorant leurs records personnels et en remportant des dizaines de médailles.

Les athlètes Julianne Tremblay, Marie-Hélène Bougie, Noémie Girard, Philippe Lacasse et Évelyne Lacasse ont ainsi remporté un total de 16 médailles, dont huit sont revenues à la dernière de la liste.

Par la suite, lors d'une compétition à Charlesbourg, quinze nageuses et nageurs de niveau régional, dont la plupart en étaient à leur première coupe, sont revenus dans la Beauce avec un total de neuf médailles. Jason Bolduc et Jérémy Dulac en ont rapporté deux chacun. De leur côté, Rachel Delasrobil, Marianne Fortin, Noah Ouellet, Coralie Bourque et Léa Roberge en ont remporté une.