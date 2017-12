Les Bulls s’inclinent face au Lafontaine

Il n’y avait qu’une seule rencontre au programme hier soir (30 décembre) dans la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches et c’était celle entre les Bulls de Saint-Prosper et le Lafontaine de Bellechasse, qui se tenait à Sainte-Claire.

Le Lafontaine n’a pas semblé éprouver trop de difficulté face aux Bulls qu’il a facilement vaincu par le pointage de 8 à 2. Après 20 minutes de jeu, l’équipe de Bellechasse avait une confortable avance de 4 à 0.

Seuls William Breton et Donavan Lapierre ont secoué les cordages pour l’équipe vaincue. Le premier l’a fait à la fin du deuxième engagement et le second, au début de la dernière période.

Les Bulls seront de retour en action vendredi (5 janvier) pour la visite du Cité Construction Diraeli à 21 h et le lendemain, ils seront à Saint-Georges pour affronter le Cleri Sport à 20 h 30.