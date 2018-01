À un mois des JO, Marie-Philip Poulin reste calme

Dans un mois, Marie-Philip Poulin prendra part à ses troisième Jeux olympiques. D’ici là, l’hockeyeuse originaire de Beauceville continue sa préparation.

« Il y a toujours une pression d’endosser le chandail du Canada, mais je ne veux pas y penser pour le moment et me stresser avec ça. Je tente d’y aller une journée à la fois », a précisé l’héroïne des derniers Jeux olympiques, qui avait inscrit le but de la victoire en prolongation pour la médaille d’or. Ladite médaille d’or représentait le quatrième titre olympique pour la formation féminine.

Au cours des prochaines semaines, elle sera avec son équipe et continuera d’affronter les formations du midget AAA à Calgary.

« On a une équipe plus jeune que lors des dernières années avec beaucoup de vitesse », a-t-elle résumé.

Arborer le « C »

Marie-Philip Poulin a arboré le « C » sur son chandail lors de différents Mondiaux.

« Ce serait vraiment honorable d’être capitaine, mais je n’y ai jamais pensé », a-t-elle répondu lorsqu’EnBeauce.com lui a demandé de commenter ses chances d’être la capitaine de l’équipe à Pyeongchang.

« On est toutes des leaders dans l’équipe, et ce, peu importe qui sera capitaine », a-t-elle ajouté.

Hâte aux cérémonies d’ouvertures

Certes, il y aura les parties sur la glace, mais également toute la frénésie des jeux et particulièrement les cérémonies d’ouvertures.

« Lorsque tu commences à marcher et que tu entends “Accueillons le Canada…” , a-t-elle raconté avec émotion. C’est vraiment incroyable de représenter le Canada et de réaliser son rêve. »

Puisque les joueurs de la Ligue nationale de hockey ne seront pas des JO, il y a fort à parier que l’équipe féminine recevra une attention particulière de la part des partisans et des médias.

« Ce ne sera pas seulement le hockey qui sera plus regarder, mais aussi les autres sports comme la luge ou le bobsleigh », croit-elle.

Vers les Jeux olympiques de 2022

En terminant l’entrevue, on lui a demandé si elle souhaitait également prendre part aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin, en Chine. « J’espère que les JO de 2018 ne seront pas mes derniers », a espéré la joueuse de 26 ans.