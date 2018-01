Portes ouvertes au Centre Caztel avec plusieurs cours de remise en forme

Une soirée portes ouvertes dédiée au domaine de la mise en forme se tiendra le mercredi 10 janvier au Centre Caztel de Sainte-Marie, où l'équipe d'Oxygène, Santé et Forme sera présente pour permettre à la population d'expérimenter différentes activités.

Il s'agit de la 2e édition de ces portes ouvertes particulières tournées vers l'activité physique. Deux cours simultanés d'environ une demi-heure seront proposés en permanence, entre 19h et 21h, pour offrir aux personnes intéressées la possibilité de s'initier à divers types d'entraînement : « Step-muscu », « Tabata », « Abdos-fesses de fer » ou encore « Cardio-boxe Cord ».

Présente sur place pour répondre aux questions des participants, une équipe d'entraîneurs encadrera l'activité, qui est gratuite et ouverte à tous. Il s'agit de l'équipe d'Oxygène, Santé et Forme, un organisme à but non lucratif fondé en 2012, dont la mission est d'offrir aux municipalités un large éventail de cours accessibles à différents groupes d'âge et niveaux de forme physique.