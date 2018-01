Les Baroudeurs de Beauce-Centre savourent une deuxième bannière d’équipe championne

Les Baroudeurs de Beauce-Centre du pee-wee C ont remporté le tournoi, qui se tenait du 19 au 21 janvier au Centre récréatif Joé Juneau de Pont-Rouge.

« L’équipe a bien joué défensivement tout au long du tournoi, n’accordant que trois buts en cinq rencontres. L’exécution et l’effort étaient présents à chaque présence et on a dominé l’ensemble de nos matchs, mais nos buts ne venaient pas facilement. La chance a finalement été de notre côté et l’offensive en a profité en finale », a commenté l’équipe d’entraîneurs.

En finale, les Baroudeurs ont explosé avec six buts contre l’équipe de Lotbinière pour l’emporter 6 à 1. En demi-finale, ils ont disposé d’Asbestos 1 à 0.

C’était la seconde fois cette saison que l’équipe de Beauce-Centre remportait la bannière d’équipe championne alors qu’à la fin novembre, elle avait remporté un tournoi à Sorel.