Les Condors resteront dans la division 2

Les Condors de Chaudière-Appalaches ont reçu une bonne nouvelle ce matin (26 janvier) en apprenant que le club de football ne sera pas relégué en division 3 à la saison 2018.

« C’est certain qu’on est très contents », a dit de façon spontanée le directeur de la vie étudiante, Georges Salvas.

Mardi (23 janvier), M. Salvas ainsi que le conseiller à la vie étudiante, Guillaume Blouin et l’entraîneur-chef des Condors, Julien Campbell, ont rencontré le tribunal domestique de la structure du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) afin d’annuler la décision rendue à la fin de 2017 afin que le club se retrouve en division 3 dès l’an prochain.

« On était confiants de notre dossier et on est satisfait de la qualité de la décision qui a été rendue », a ajouté M. Salvas.

Lors des deux dernières saisons, les Condors ont encaissé 17 revers et savouré aucune victoire. Mais il n’y avait pas que ce critère qui avait poussé le RSEQ à demander une relégation du club de la Beauce puisque la réussite scolaire, l’encadrement pédagogique et sportif ainsi que le coordonnateur étaient également des facteurs qui ont été considérés.

Dans la lettre reçue du RSEQ à propos de l’appel de la décision du Comité d’évaluation, M. Salvas a fait savoir que le club devait connaître de bons résultats sur le terrain au cours de la prochaine saison.

« C’est de bonne guerre et ce sera aux joueurs de se faire justice », a conclu le directeur de la vie étudiante quant à la campagne 2018.